Маймунчето Пънч откри любовта ВИДЕО

Той стана популярен, след като беше тормозен и отбягван от съквартирантите си в заграждението, оттегляйки се в обятията на мека играчка. Но сега изглежда, че маймунката Пънч е намерил своето щастие.

Известният макак, който живее в зоопарка на град Ичикава в Япония, е снимана да се целува, гушка и играе нежно с женски макак, за който се смята, че се казва Момо-чан.

🐒💕 Punch has found his other half His new companion turned out to be the same color as the plush “mom” he used to carry everywhere. pic.twitter.com/5W57rUliwR — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2026

Пънч и Момо-чан бяха забелязани да скачат, да се прегръщат и да се гонят в серия от видеоклипове - което предполага, че магията на самотата на Пънч най-накрая е приключила.

Шестмесечният Пънч завладя сърцата на милиони по света по-рано тази година, след като изглеждаше, че търси утеха в играчка маймуна, докато беше отхвърлян и удрян от другите макаци в заграждението, към което се присъедини.

Пънч първоначално е получил играчката от пазачи на зоопарка, след като е бил изоставен при раждането си от майка си. Макаците се прилепват към майките си за безопасност и за да изградят мускулите си - съществено умение за приматите.

На Пънч са били предлагани алтернативи като кърпа или друга мека играчка, но в крайна сметка той избрал дългокракия плюшен орангутан за свой спътник.

Осиротялото животно бързо се превърна в звездната атракция в зоопарка, разположен близо до Токио, като стотици посетители пристигнаха, за да го зърнат. Той също така получи изблик на съчувствие онлайн от хора, загрижени за неговото благополучие - въпреки че сега изглежда, че съдбата му може би се променя.

Наскоро снимки показват как Пънч, заедно с новия си спътник, започва да се интегрира с други маймуни в зоологическата градина и разчита по-малко на играчката си.

Бебето макак беше заснето да се качва на гърба на друга маймуна, да седи сред възрастни и от време на време да бъде грижливо обгрижван или прегръщан от своите връстници.

И това, че Пънч се е разделил от играчката си, е хубаво нещо, заявиха наскоро от персонала на зоологическата градина. Директорът на зоологическата градина Шигеказу Мизушина каза:

"Когато порасне и се отдели от плюшената играчка, това ще насърчи неговата независимост и на това се надяваме."

И все пак, въпреки привидното, зоологическата градина на град Ичикава също настоява, че Пънч изобщо не е бил тормозен от съквартирантите си. В изявление, публикувано в X, зоологическата градина казва:

"Въпреки че Пънч е бил многократно смъмрян от други маймуни, нито една маймуна не е проявила сериозна агресия към него. Когато наблюдавате тези дисциплинарни поведения от други членове на групата към Пънч, когато се опитва да общува с тях, [зоологическата градина] би искала да подкрепите усилията на Пънч, вместо да го съжалявате."

Вместо това поведението отразява "строго йерархично общество", където "доминиращите индивиди проявяват "дисциплиниращи действия" към своите подчинени".

Въпреки това, те признаха общественото недоволство срещу Пънч, добавяйки:

"Зоологическата градина споделя вашите опасения относно Пънч и всички гледачи и персонал ще продължат да работят заедно, за да гарантират, че Пънч може да продължи да живее здравословно като част от тази група маймуни."