IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 92

Желязков поздрави служителите на “Гранична полиция“

Служители бяха отличени за професионалните си успехи през изминалата година

22.12.2025 | 15:38 ч. 2
Правителствена информационна служба

Правителствена информационна служба

Премиерът в оставка Росен Желязков поздрави служителите на “Гранична полиция“ по повод професионалния им празник. Премиерът присъства на тържествените чествания в столицата.

В рамките на церемонията бяха поднесени венци и цветя пред Паметника на загиналите при изпълнение на служебния си дълг полицаи. Служители на “Гранична полиция“ бяха отличени за професионалните си успехи през изминалата година.

Свързани статии

Данните, представени по време на церемонията, показват устойчиви резултати в борбата с незаконната миграция – отчетено е значително намаление на миграционния натиск и ефективни действия срещу трафика на мигранти. 

От началото на 2025 г. са проведени 18 специализирани полицейски операции, довели до сериозно ограничаване на незаконния трафик и задържането на над 60 души.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Росен Желязков премиер Гранична полиция професионален празник церемония
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem