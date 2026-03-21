ЦСКА 1948 победи с 3:2 "Локо" (София)

Срещата беше част от 27-ия кръг на елита

21.03.2026 | 18:19 ч. Обновена: 21.03.2026 | 19:19 ч. 0
ЦСКА 1948 записа четвърта победа в последните си пет мача в Първа лига. "Червените" победиха с 3:2 у дома "Локо" (София). Срещата беше част от 27-ия кръг на елита.

"Червените" поведоха с 2:0 до 22-ата минута след гол от спорна дузпа на Мамаду Диало и попадение на Драган Гривич.

Столичните "железничари" изравниха до края на първото полувреме с попаденията на Анте Аралица и Ерол Дост.

Резервата Борислав Цонев направи разликата между отборите с попадението си в 62-ата минута.

С успеха ЦСКА 1948 събра 53 точки и остава на третото място в класирането, на само 3 точки след "Лудогорец", докато "Локомотив" (София) е десети с 34 пункта.

