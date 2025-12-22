Богомил Николов: Въвеждането на еврото е исторически момент, да го направим като хората

Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциацията “Активни потребители” направи прогноза, че през следващата година инфлацията ще се ускори.

"Този ефект беше изконсумиран до голяма степен. В другите държави, които минаха по този път, се получи сходен процес - веднага след като беше въвеждано еврото, се наблюдаваше успокояване на цените. Ние ще повторим този модел”, добави Николов в предаването на БНР “12+4”.

Той добави, че много фактори са създали инфлационната обстановка.

"Поведението трябваше да е такова, че да не съдейства на тези проинфлационни очаквания”, каза директорът на “Активни потребители” и добави при въвеждането на нова валута не е удачно да се актуализират различни такси.

“Но тази ситуация е предпоставка да потърсим къде наистина имаме пазарни недъзи, отбеляза той. Конкуренцията на пазара пази потребителите от лакомията на търговците”, посочи Николов.

"България е единствената държава от влезлите в еврозоната, която възприе в законодателството си такава драстична мярка като тази за необоснованото поскъпване на цените. Тя е абсолютно непазарна. Замразява за десет месеца пазарните отношения, доколкото не позволява на търговците свободно да определят цените си. Държавите преди нас не са го правили. Под спекула се разбира поведение, което е извън установените правила на пазара. Съдим търговците с морални категории, което е наивно”, добави Николов.

Експертът е на мнение, че КЗК трябва да започне да налага санкции.

Той коментира и доклада на комисията за наличието на силна регионална концентрация, изкривявания в млечния сектор, свидетелстващи за загуба на производство и зависимост от внос, както и големи търговски надценки.

Ясно стана също, че Комисията на енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обединяват експертизата си за повишаване прозрачността и ефективността на пазара на търговия на едро с енергия.

"Трябва да водим този разговор не от името на нечие правителство. Той е национален. Необходимо е да се залагат по-дългосрочни цели - да се освободим то тези пазарни метастази. Хората, които представляват държавата, не трябва да излъчват противоречиви послания”, категоричен е Николов.

"Въвеждането на еврото е исторически момент и трябва да го направим като хората. Когато има конкуренция, пазарът сам си прави прехода. Големият въпрос е какво спира производителите да отидат на сергията. Това е въпрос, който трябва да се изследва. Най-доброто за потребителя е късата верига”, добави Богомил Николов.