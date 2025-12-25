IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какви са коледните традиции и вярвания в Родопите?

В миналото празникът се е наричал Годишовден

25.12.2025 | 09:42 ч.
Годишовден - така се е казвала Коледа в Родопите в миналото. И означава специален празник. 

На Коледа характерно за Смолянско е така нареченото каладосване. Това е специално моминско гадание, което се извършва преди всичко в източните части на областта и някои селища по течението на река Арда, много популярно е в Рудозем и Мадан, съобщава БНР.

В нощта срещу Коледа момите от една махала се събират и отиват заедно на реката, където се извършват специални обредни действия, като символично се засява жито и се вярва, че ще сънуват през нощта бъдещия си жених.

До 70-те – 80-те години на миналия век този обичай е бил доста популярен.

Все още обаче се тачи вярването, че по време на Коледа и Бъдни вечер след полунощ започват така наречените поганни дни. Това са дните, в чиито нощи обикалят нечистите сили и човек по някакъв начин трябва да се предпазва от тяхното посегателство върху дома.

Срещу влизането на поганците в дома е горяло огнището през цялата нощ и най-възрастният човек в семейството е подклаждал огъня. 

коледа родопи
