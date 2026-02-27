Мрежата на "Виваком" се срина

За технически срив в мрежата на телекомуникационния оператор "Виваком" сигнализират множество абонати в социалните мрежи. Малко след 19:00 часа хиляди абонати останаха едновременно без интернет, цифрова телевизия и мобилна връзка.

Потребители съобщават за идентична ситуация в София, Русе, Шумен, Варна, Враца, Монтана, Попово и Тутракан.

"Всичко се срина – ни телефони, ни интернет, ни телевизия", алармира Ивелин Грозданов. Неговите думи бяха подкрепени от стотици русенци, които споделят, че прекъсването е настъпило внезапно.

Според сайта Speedtest проблемът на мрежата е глобален.

Освен домашните услуги, сериозни затруднения има и с мобилните данни. Клиенти на оператора посочват, че дори опитите за връзка с националния номер за обслужване на клиенти 123 са неуспешни, тъй като линията не дава сигнал или автоматично прекъсва.

Към момента официалният сайт на оператора също е недостъпен за част от потребителите, което допълнително затруднява получаването на официална информация за причините за аварията. Появиха се и съобщения за проблеми с ПОС терминалите в търговската мрежа, които използват свързаност през засегнатия оператор.

Засега от "Виваком" няма официално изявление за естеството на проблема и кога се очаква нормализиране на услугите.