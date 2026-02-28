Костадинов и привържениците му нахълтаха в МС ВИДЕО

Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов, заедно с поддръжници на "Възраждане" отиде пред Министерски съвет, където в 13 часа започна Съвет по сигурността. Те са на задния вход, където чакат повече информация за ситуацията в Иран.

Костадинов и група негови привърженици блокираха входа на Министерски съвет. Те са влезли вътре в сградата. Привърженик на "Възраждане" наметнат с българския трикольор излезе за кратко, държейки плакат, на който е написано: "Не искаме война". Той заяви на всеослушание, че "ни управляват фашисти".

"Абсолютно безпрецедентно Гюров забрани на депутатите от "Възраждане" да влязат и на мен като председател на парламентарна група да присъствам на Съвета по сигурността. Това, което се случва, е много сериозна заплаха за националната сигурност, която е породена от политиката на предишното правителство и продължава със сегашното правителство, защото разлика няма", заяви Костадинов. "Министърът на отбраната е един и същ. Ние имаме сведения, че летището в София ще бъде използвано като логистична подкрепа за операциите срещу Иран. Не можем да сме 100% сигурни. Съвета, който заседава на тъмно, изпитва ужас, че може да присъства представител на "Възраждане".

За момента обстановката е спокойна. Пред сградата има и представители на полицията, както и около десетина други хора, вероятно свързани с Костадинов.

По-рано Костадинов отрави отправи призив към гражданите да се съберат пред Министерския съвет в София, за да защитят страната и нейната сигурност и предупреди за реална опасност да бъдем въвлечени във военен конфликт.

"Уважаеми сънародници, аз ще бъда в 13 часа пред сградата на Министерския съвет. Елате, за да защитим България заедно. За да кажем ясно и категорично, че не искаме чужди военни да се разпореждат и разполагат в нашата държава. Че сме държава, а не колония. Че сме народ, а не мърша. Ако искаме да бъдем независима държава, трябва да бъдем свободен народ", заяви Костадинов.

Той мотивира призива си със ситуацията в Близкия изток и възможността България да бъде въвлечена във военен конфликт: "Израелците, с помощта на американската армия, са атакували Иран. Това не е ново, но за първи път България има риск да бъде въвлечена в много сериозен военен конфликт, защото на летището в София в момента има 13 американски военни самолета и 500 американски военни. В момента в столицата има повече чужди военни, отколкото български", обясни той.

Свързани статии "Възраждане": За пореден път планетата е пред заплаха от световна война

Костадинов остро критикува правителството за липсата на информираност на парламентарните сили и гражданите: "Войната почна, а българският министър-председател Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността в 13 часа. Аз научавам за този съвет от медиите. Никой не ни е уведомил. Никой не ни е поканил. Все едно една политическа сила в парламента няма абсолютно никакво отношение към случващото се. Националната сигурност е проблем на всеки един български гражданин", подчерта той.

Костадинов предупреди за хипотетичния, но реален риск за София: "Летището в София, ако бъде използвано от американски самолети за военни действия срещу Иран, ще стане легитимна военна цел на иранската държава. Иранските ракети имат обхват, който достига не само до София, но и до Сърбия. Опасността може да се превърне в съвсем реална."

В края на обръщението Костадинов свърза ситуацията с предстоящите парламентарни избори: „Идват избори на 19 април. Хубаво си помислете, дали ще дадете отново власт на хора, които превръщат страната в плацдарм на чужди армии, или ще гласувате за достойна, истинска алтернатива - за „Възраждане“. За свободен народ! За независима България! За да живее България!“