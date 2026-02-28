IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
SENSHI 30 Grand Prix започва тази вечер от 19:00 часа във Варна

Bulgaria ON AIR ще излъчва международния Grand Prix турнир на живо

28.02.2026 | 14:47 ч. 0
Тази вечер Варна е домакин на първото у нас издание на SENSHI 30 Grand Prix в категория до 75 кг – престижен международен турнир, който поставя страната ни в центъра на бойните спортове.

Трима български бойци – Константин Стойков, Жулиен Риков и Виктор Крашевски – ще се борят за титлата, като големият победител трябва да премине през квалификация, полуфинал и финал в рамките на една вечер. Тяхното участие е повод за национална гордост, а в една от трите супербитки на ринга ще излезе и още един българин – Диян Димитров.

Зрителите могат да проследят събитието на живо по Bulgaria ON AIR от 19:00 часа. Билети се продават в мрежата на Eventim.bg.

