Битката тече: Западът и вътрешните сили работят за тотален демонтаж на модела "Пеевски"

Има усещане, че предизборната капания вече тече, въпреки че трябва да започне на официално на 19 март. Това заяви по bTV социологът Боряна Димитрова от „Алфа рисърч“. По думите ѝ има висок градус на напрежение сред политическите сили, което е прецедент да се случва толкова рано преди вота.

„Кампанията от една страна се води от служебното правителство, от друга – от досегашните управляващи, по няколко линии. Много силни остриета са от страна на ИТН и ГЕРБ. От друга страна обаче, самите обективни действия на правителството – като че ли разчиства терена за играч, който стои в страни и може да се окаже победител на следващите избори. Тази битка в момента не носи дивиденти на основните участващи страни в битката“, обясни тя.

Според социолога Първан Симеонов от „Мяра“ има 4 фактора в момента на политическата сцена – Румен Радев, ПП-ДБ, Илияна Йотова и западните партньори.

„Радев, Йотова и ПП-ДБ, съзнавайки, че не си пречат и адресират различни електорални сектори, гласно или негласно са в синхрон. Естествено те се разграничават едни от други, дължат си го. ПП-ДБ се опитват да се оттласкват от Радев, това ги стяга, в същото време това е добре за Радев. Давайки мандата на Гюров и толерирайки по някакъв начин това правителство, Йотова получава възможност за прилив на гласове от ПП-ДБ на втория тур от президентските избори“, каза още той.

Първанов коментира, че западните партньори също са доволни и за това може да се съди по министрите на външните работи, енергетиката и военния. „В България е в ход политическа синхронизация, в която и Запада, и вътрешните сили работят за тотален демонтаж на властта у нас и модела „Пеевски“, посочи той и заяви, че големият въпрос е дали след изборите ПП-ДБ и Радев ще се коалират с ГЕРБ, за да получат конституционно мнозинство.

Боряна Димитрова обясни, че „разчистването“ на терена е съзнателно и желано от ПП-ДБ: „Виждам риск и щети за ПП-ДБ от това, което става, защото върху тях се съсредоточават повечето удари, посредством служебното правителство, а дивидентите ги извлича друг. Едната теза е, че те играят синхронизирано в момента, за да се постигне едно бъдещо сътрудничество, но допускат електорална грешка по отношение на собственото си представяне на изборите.

Тя коментира, че всяко действие на служебното правителство се следи под лупа и те трудно биха прескочили определени рамки. Тя даде пример с вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков, който се задържа на поста само ден и срещата на вътрешния министър Емил Дечев в ресторант.