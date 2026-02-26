900 мили до целта: Украинското „Фламинго“ достигна завод за „Искандер“ в руския тил

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в сряда, че страната му е нанесла удар по руски военнопромишлен завод с местно производство крилати ракети, които са пролетели близо 900 мили, за да достигнат целта си.

Украински официални лица по-рано съобщиха, че ракетният удар в събота е поразил завод във Воткинск, индустриален град в руската република Удмуртия, на около 860 мили от украинската граница.

„Извършихме прецизни удари с ракети „Фламинго“ на разстояние от 1400 километра“, заяви Зеленски на пресконференция в Киев. „Смятам, че това е истински успех за нашата промишленост.“

Такъв удар би бил един от най-далекобойните, извършени досега от „Фламинго“, която се рекламира като един от звездните продукти в украинската местна отбранителна промишленост. Киев се опитва агресивно да разшири оръжейната си промишленост като допълнение към западните доставки и като бъдещ експортен сектор.

Целта на „Фламинго“, заводът във Воткинск, произвежда някои от ключовите боеприпаси на Русия, като балистични ракети за системата „Искандер“ и ракетата „Булава“, изстрелвана от подводница, пише BI.

Русия не е потвърдила официално, че фабриката е била ударена, но Александър Бречалов, губернаторът на Република Удмуртия, заяви в събота, че неопределено съоръжение в региона е било атакувано и трима души са били изпратени в болница.

Бречалов не каза дали е бил използван „Фламинго”, но предупреди за заплахи от дронове над региона.

Украински групи за отворени източници по-късно публикуваха сателитни снимки, които изглежда показват щети по една от работилниците на фабриката във Воткинск, с огромна дупка в покрива и следи от пожар.

Същата вечер Киев изстреля голяма вълна от дронове и ракети към Русия в една от най-големите си далекобойни атаки.

Руското министерство на отбраната заяви, че в събота е свалило 77 украински дрона, но не спомена никакви украински ракетни заплахи.

Зеленски отказа да посочи колко ракети или дронове е изстреляла Украйна общо в събота.

„Имаше прехватки от руската противовъздушна отбрана, имаше и ракети, които не бяха прехванати, и имаше преки попадания“, каза Зеленски. „Но най-важното е, че всички изстреляни ракети достигнаха целта си.“

Киев често сравнява „Фламинго“ с произведената в САЩ „Томахок“, като твърди, че украинската ракета с турбовентилатор е много по-евтина за производство на единица и има по-голям обсег от 1900 мили.

За изстрелването на „Фламинго“ от земята обаче са необходими до 40 минути подготовка.

Украйна все още се опитва да увеличи арсенала си от ракети, като според доклади от миналия октомври производителят FirePoint се надява да произвежда до седем ракети на ден до края на 2025 г.

Киев заяви по-рано този месец, че производството е било засегнато от неотдавнашния руски удар, като Зеленски предупреди, че Украйна трябва да „работи за увеличаване на количеството“ на ракетите „Фламинго“.

„Имахме някои технически проблеми, защото една голяма производствена линия беше унищожена в резултат на ракетен удар. Те вече са се преместили и са възобновили производството“, заяви Зеленски по това време.