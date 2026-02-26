Орбан: Ако има евтина енергия, европейската автомобилна индустрия ще оцелее

Ако можем да осигурим евтина енергия, европейската автомобилна индустрия, Mercedes-Benz и заводът му в Кечкемет също ще оцелеят - заяви министър-председателят в четвъртък на събитие, организирано в Кечкемет по случай 140-годишнината на Mercedes-Benz.

Виктор Орбан заяви, че Унгария води голяма битка за осигуряване на достъпна енергия за фабриките и домакинствата. В същото време той каза: „под голям натиск сме“, наскоро Унгария беше поставена под петролна блокада от Украйна.

Орбан увери служителите на фабриката в Кечкемет, унгарските и германските лидери, че няма да позволят Унгария да бъде въвлечена във война, ресурсите на унгарския бюджет да бъдат изтеглени от Унгария и че „ни е наложена погрешна енергийна политика“.

„Ще защитим работните ви места при всякакви обстоятелства и ще предоставим на нашите германски приятели цялата необходима помощ за разширяване на фабриката в Кечкемет, можете да разчитате на това”, добави той, цитиран от MTI.

Той оцени, че историята на Mercedes Benz за унгарците не е само шофиране, а е преплетена с унгарската история. Според него, унгарците винаги са искали да бъдат начело на световните технологии и Mercedes им е осигурил точно това. Той нарече унгарската дейност на Mercedes истинска история на успеха, посочвайки, че фабриката в момента се разширява и скоро ще удвои капацитета си.

„Успехът на фабриката на Mercedes е и въпрос на самочувствие за унгарците. Всеки, който е способен да построи такава фабрика на поле, е способен на всичко, така че тази фабрика повишава самочувствието на унгарците”, добави Орбан.

Той добави, че първата шофьорска книжка в Унгария е получена от Йожеф Терлей, производител на шампанско, който е карал само автомобили Benz.