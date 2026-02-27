Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин, но няма да се откажа от територия

В обширно интервю президентът Володимир Зеленски заяви пред Sky News, че е готов да се срещне с Владимир Путин за разговори и ще направи всичко, за да постигне мир. Лидерът добави, че САЩ имат силата да прекратят войната, но трябва да упражнят по-голям натиск върху Москва. "Съединените щати са дори по-силни, отколкото си мислят за себе си. И аз наистина мисля така. И те наистина оказват натиск върху Путин. Те могат да спрат тази война", каза Зеленски по време на интервюто.

Лидерът администрацията във Вашингтон да затегне санкциите срещу семействата на руското ръководство и да предостави на Украйна по-модерни оръжия, твърдейки, че само засиленият натиск ще принуди Москва да приеме преговорите сериозно. На въпроса колко близо е Украйна до постигането на мир, Зеленски казва, че има времеви прозорец между сега и междинните избори в САЩ през ноември.

"Сега мисля, че имаме шанс. Казано между нас, това, което наистина мисля за следващата година е, че всичко зависи от тези месеци, дали ще имаме шанс да приключим войната преди есента. Важно е да се постигне мир в този времеви прозорец преди изборите в Съединените щати", откровен е украинският президент.

Sky news разговаря със Зеленски в продължение на един час в президентските сгради в Киев за това от какво се нуждае Украйна сега, но и какво трябва да се случи, за да приключи войната.

Повече от четири години след като Русия започна неуспешното си пълномащабно нахлуване, жертвите за страната са безспорни.

Докато екипът и Зеленски вървят през мрак към стаята, където се проведе интервюто, лидерът говори за напрежението от продължаващите прекъсвания на електрозахранването и цели региони, понасящи температури до -40 градуса без надеждно отопление.

Когато Sky news попита дали Украйна може да спечели войната, отговорът на Зеленски беше двусмислен.

"Зависи какво имат предвид хората, когато казват "да спечелим“. И наистина е много трудно да се говори за територии. Преди всичко как да си върнем цялата земя е много трудно. И ще има твърде много загуби на човешки животи... Но какво е хубаво, че Русия не може да го направи и на бойното поле. Ето защо те не печелят, а ние не губим", обяснява Зеленски.

Но по въпроса за предаването на градовете крепости Славянск и Краматорск, той беше недвусмислен - това би било червена линия.

"Това е наша територия и звучи невероятно странно защо трябва да се изтегляме от земята си? Защо те я окупираха, нашата земя и никой не може да ги изгони", казва още Зеленски.

"Ако се изтеглим от тази територия, както казахте, например, Славянск в точно този момент, точно в този момент, 200 хиляди души, които са там сега, ще бъдат окупирани от руснаците, които казаха на Русия, че тези хора са готови да бъдат руски хора? А ако не го направят, ще ги убият или ще ги избутат на фронта или ще ги избутат в затвора", каза още президентът.

Времена на изпитания

По време на интервюто Зеленски представи и личната си гледна точка и предизвикателствата, през които е преминал за тези четири години война.

В четвъртък Русия е изстреляла 420 дрона и 39 ракети, ранявайки десетки хора и повреждайки сгради, каза Зеленски пред международния кореспондент Алекс Роси. Президентът добавя, че има "феноменални хора“, които ремонтират електрозахранването на фона на „много трудна“ зима.

"Искам да кажа, това беше най-суровата зима от няколко десетилетия. -20 градуса, а през нощта -30. Но няма значение, денем или нощем, защото ако нямаш отопление, е трудно през деня, през нощта е предизвикателство за нашите хора“, каза той.

Говорейки на английски, президентът говори за жертвите, направени от цивилните, за да поддържат осветлението включено.

"Ццивилните са наистина много полезни по време на тази война... имахме абсолютно героични екипи, които обновиха електричеството, енергийната система, а също така имахме загуби, защото те я [ремонтираха] под ракетни атаки“, обясни Зеленски.

Не съм добър баща

Лидерът откровено призна, че президентската му роля и отговорности са се отразили на семейството му.

"По време на войната не съм най-добрият баща... нямам твърде много време за децата си. Аз съм президент на Украйна, не сравнявам работата си, защото моят избор е дълг. Моят избор е Украйна", споделя Зеленски.