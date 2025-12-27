IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ПСС: Туристите да не навлизат в подветрените склонове на планините

Температурите варират от минус 8 до минус 2 градуса

27.12.2025 | 10:09 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

В планините духа умерен вятър, температурите варират от минус 8 до минус 2 градуса, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст.

В резултат на снеговалежите от четвъртък и петък в повечето планини има снежна покривка, която вятърът вече започва да транспортира, така че трябва да се внимава да не се навлиза в подветрените склонове заради предпоставки за инциденти и лавини, казаха от ПСС. 

Има снегонавявания по пътеките, туристите да имат предвид, че планината във високите си части е зимна, предупредиха спасителите.

В зимните курорти съоръженията работят частично.

От ПСС допълниха, че не е имало инциденти с туристи през изминалото денонощие.

