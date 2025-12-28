Патриарх Даниил от Истанбул: Ще запазим най-топли спомени от всички богослужения

Ще запазим най-топли спомени от всички богослужения, братски срещи и събития от програмата на нашето посещение. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който днес взе молитвено участие в света литургия в църквата „Свети Стефан“ - Сан Стефано в истанбулския квартал „Йешилкьой“. Литургията възглави духовният предстоятел на Българската православна общност в Истанбул - архимандрит Харалампи Ничев.

С молитвеното участие в светата литургия българският патриарх Даниил официално завърши своето първо мирно посещение във Вселенската патриаршия в Истанбул.

„Щастливи сме и в този последен ден от програмата на нашето мирно посещение при Майката-Църква да вземем участие в Тайнството на светата Евхаристия, при това на място, което е паметно за всяко православно българско сърце - някогашното предградие, днес квартал на този царствен град, където през 1878 г. беше подписан мирният договор, поставил началото на живота на Третата българска държава", каза още патриарх Даниил.

„След посрещането ни в светата Вселенска патриаршия и светите богослужби в патриаршеския храм „Свети Георги“ и историческия български храм „Свети Стефан“, незабравимите моменти в Халкидонската митрополия и в църквата „Свети Архангели“, посещението ни на това историческо място и днешната света литургия в този свят Божи храм придават удивителна пълнота на нашето гостуване при Великата Христова Църква и го превръщат в събитие, което ще остане завинаги в нашата памет", допълни българският патриарх.

Той отбеляза, че „посещението ще остане в летописите на светата Българска православна църква като наистина историческо и още една най-категорична изява на нашето богоблагословено единство във вярата, която изповядваме, и надеждата, която споделяме".

„С благодарност и признателност за всички прекрасни мигове и цялата изобилна духовна радост, които преживяхме тук, желаем от сърце на светата Константинополска патриаршия мирни и благодатни бъднини в пълнота на радостта във възкръсналия наш Господ Иисус Христос, в свидетелство за светото православие и за безпределната любов, която Бог щедро излива над всички човеци и цялото творение, но особено над онези, за които Той е „крепост“ и „щит“ и чиито сърца се Нему уповават (Пс. 27:7)", каза в обобщение българският патриарх Даниил.