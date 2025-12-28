Снежната покривка в Пампорово достигна 20 см

Снежната покривка на връх Рожен е 18 сантиметра, съобщи за БТА дежурният в Метеорологичната станция.

Най-ниските температури тази сутрин са отчетени в Чепеларе и на Рожен – минус 5 градуса.

В сутрешните часове вятърът е бил до 13 метра в секунда, а към момента скоростта му е около 6 метра в секунда.

Снежната покривка в Пампорово достигна 20 сантиметра. Условията в района остават неблагоприятни за ски заради силния и бурен вятър.