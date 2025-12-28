IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Снежната покривка в Пампорово достигна 20 см

На връх Рожен тя е 18 сантиметра

28.12.2025 | 18:30 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снежната покривка на връх Рожен е 18 сантиметра, съобщи за БТА дежурният в Метеорологичната станция. 

Най-ниските температури тази сутрин са отчетени в Чепеларе и на Рожен – минус 5 градуса.

В сутрешните часове вятърът е бил до 13 метра в секунда, а към момента скоростта му е около 6 метра в секунда.

Снежната покривка в Пампорово достигна 20 сантиметра. Условията в района остават неблагоприятни за ски заради силния и бурен вятър.

