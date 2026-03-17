Династия Таргариен се завръща с трети сезон на "Домът на дракона"

Войната на най-жестоката династия във Вестерос далеч не е приключила - а с подготвяния трети сезон на "Домът на дракона" ("House of the Dragon") битката за Железния трон тепърва ще се разгаря.

Хитовият сериал на HBO Max се развива около 200 години преди събитията в "Игра на тронове" ("Game of Thrones") и проследява възхода и падението на могъщ род, известен - и страховит - със своите дракони и склонността си към лудост. Поредицата е създадена от Райън Кондал и Джордж Р. Р. Мартин, авторът на фентъзи сагата, по която е базирана "Игра на тронове".

"Домът на дракона" беше подновен за трети сезон само дни преди премиерата на втория през юни 2024 година. Докато първият сезон запозна зрителите със семейство Таргариен, а вторият показа първите големи сблъсъци с дракони, Кондал призна в специалното издание "Inside the Episode" след финала, че третият сезон ще бъде посветен на "тотална война".

"Докато този сезон беше за колебливото начало на една ранносредновековна война, третият ще бъде изцяло за пълномащабен конфликт", разкри той, цитиран от People.

От неочакваното събиране във финала на втория сезон до кървавите битки, които предстоят - ето всичко, което знаем досега за сезон 3 на "Домът на дракона".

Кога ще излезе сезон 3?

Третият сезон на "Домът на дракона" се очаква да излезе през юни 2026 г. и по предварителна информация ще включва осем епизода.

Кои актьори се завръщат в сезон 3?

Ема Дарси (Ренира Таргариен), Оливия Кук (Алисент Хайтауър) и Мат Смит (Деймън Таргариен) ще се завърнат в ролите си.

В интервю за The Hollywood Reporter през юни 2024 г. Ема Дарси призна, че по време на снимките на втория сезон се е чувствала "малко самотна". Това накара феновете да предположат, че актьорът напуска сериала, но всъщност става дума за това, че има по-малко общи сцени с колегите си Мат Смит и Оливия Кук.

"Кара те да осъзнаеш какво си загубил - всеки път, когато имаме възможност да работим заедно, е истинска привилегия. За мен голяма част от първия сезон беше това да се влюбя в тях - в Мат, в Лив, в останалите от актьорския състав - така че всеки момент, в който отново сме заедно, е подарък", казва Дарси Актьорът допълва: "Но сериалите трябва да се развиват. Именно това ги прави интересни, а този сезон има различни сили, които движат Ренира."

Как завърши сезон 2?

Финалът на втория сезон показа още една изненадваща среща между Ренира и Алисент. Този път Алисент тайно се промъква в Драконов камък и предлага на бившата си приятелка начин да спечели войната.

Двете измислят план, който трябва да доведе до това Ренира да седне на Железния трон, а Алисент със сълзи на очи се съгласява да ѝ донесе единственото, което тя иска - главата на Егон.

В последните минути на епизода обаче се вижда как Зелените тръгват към Харенхол, където се намират Деймън и армията му, новите ездачи на дракони от страната на Черните се подготвят за битка, а Егон (Том Глин-Карни) бяга от Кралски чертог заедно с Ларис (Матю Нийдъм) - нещо, което напълно обърква плановете на Алисент и Ренира.

Епизодът включва и силна препратка към "Игра на тронове", когато Деймън вижда във видение съдбата си, истинската си цел и мрачното бъдеще, което предстои. По време на сцената той е воден от Триокия гарван и вижда Белите бродници, края на драконите и възхода на Денерис Таргариен (Емилия Кларк) повече от 200 години по-късно.

Видението завършва с Ренира, седнала на Железния трон. Когато по-късно тя посещава Харенхол, за да разбере какви са намеренията на Деймън, той коленичи пред нея и я предупреждава: "Зимата идва."

А това е реплика, добре позната на феновете на "Игра на тронове", нали?

За какво ще бъде сезон 3?

Очаква се третият сезон да се потопи директно в пълномащабната война на Таргариен, известна като Танцът на драконите.

След два сезона на напрежение, интриги и политически игри, конфликтът между Ренира и Егон ще прерасне в открита и опустошителна война.

И двете страни ще съберат могъщи съюзници, което ще доведе до огромни битки по суша и море - включително дългоочакваното морско сражение, известно като Битката при Гълета - както и още сблъсъци между дракони в небето.

Има ли трейлър на сезон 3?

Първият официален тийзър на сезон 3 беше показан на 19 февруари.

Клипът подсказва, че дълго назряващата гражданска война на Таргариен е на път да избухне с пълна сила. Виждат се армии, издигнати знамена и дракони, надвиснали над хаотични бойни полета, докато Танцът на драконите най-накрая започва.

"Ти си кралицата на драконите. В ръцете ти е абсолютна сила. Това е моментът, в който ставаш кралица", чува се как Деймън казва на Ренира.

Къде може да се гледа?

В момента феновете могат да гледат сезон 1 и сезон 2 на "Домът на дракона" в HBO Max, където ще бъде излъчен и новия сезон.