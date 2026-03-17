Божидар Божанов: В листите има млади хора от протестите

Депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов коментира предстоящите парламентарни избори на 19 април, както и отсъствието на Явор Божанков от листите.

"Казусът "Явор Божанков" е интересен и важен. Листите трябва да са инструмент, с който привличаш доверие. Затова до последния момент настоявахме да бъде част от тях. За съжаление, колегите от ПП на практика наложиха вето”, коментира пред БНР Божанов, съпредседател на “Да, България”.

"Бяхме изправени пред ситуация, в която или да няма листа в съответния избирателен район, или тя да е без Явор Божанков. Ние предпочетохме по-разумния вариант в тази дилема, но това по-скоро е в ущърб на избирателите”, аргументира се депутатът.

Той благодари на Божанков за конструктивната позиция. "Въпреки тази динамика той заяви, че ще подкрепя коалицията".

Божанов е откровен и каза, че на всички избори е благодарил на избирателите, които са гласували с преференция за него. “Това не просто показва подкрепа и доверие, а кара всеки политик да усеща една отговорност. Затова за мен няма значение на кое място съм”, обясни народният представител.

“Позицията на нашия Национален съвет беше да оставим този въпрос с партийните квоти и да опитаме да подредим листите по възможно най-убедителния начин с оглед на качествата на кандидатите. Това беше отказано от нашите партньори и води до съответните аномалии".

Силните кандидати на "Да, България" са на избираеми места”, на мнение е Божанов.

Депутатът коментира, че в листите са попаднали млади лица, хора от протестите. "В тези на "Да, България" е Анна Бодакова. Колегите от ПП привлякоха Велислав Величков. Той е на второ място в 24 МИР. И при тях има хора, които бяха говорители на протеста”, каза още Божанов.

“В тази кампания имаме три стълба - единият е върховенството на закона и борбата с корупцията. Няма да има никакво отстъпление от това. Другото е векторът със силна Европа. България трябва не просто да бъде консуматор на европейска сигурност и пазар, но и да допринесе с предложения за реформи в ЕС. Третото е конкурентността на икономиката, включително чрез иновации и дигитализация”, обясни Божанов.

Той е на мнение, че служебният кабинет “Гюров” прави всичко по силите си, за да има честни избори.