Новини

Делян Добрев към ПП-ДБ: Да си правиш PR на гроба на дете е кощунство

"ПП-ДБ, озверели сте от алчност за власт..."

29.12.2025 | 17:00 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Да си правиш политически PR на гроба на едно дете е кощунство. Срам за вас ПП-ДБ - озверели сте от алчност за власт...
За да замаже този "гаф", Иво Мирчев се изкара свидетел на смяната на имената. Това написа във Фейсбук Делян Добрев.

"Цитирам: "Аз за разлика от Борисов познавам и българските турци. Половината ми клас бяха българските турци. Един от най-добрите ми приятели се казваше Севел. Едната вечер се разделям със Севел и на сутринта той се казваше Светльо. А Бюрхан се казваше Боян."

Възможно ли е това да е вярно?

1. Иво Мирчев е роден през месец май, 1980 година.

2. Последната смяна на имената е от март, 1985 година. В този момент Иво Мирчев е бил на 4 години.

„Освен ако Иво Мирчев не е тръгнал на училище на 4 години (невъзможно), то това е една опашата лъжа. След шамарите, това е нов връх в личностното му израстване.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също се вбеси от поклонението на ПП-ДБ на Тюркян чешма. 

"Искам да кажа на тези пребоядисани, млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха възродителния процес, а ние тогава като млади офицери ни изпратиха в Дулово, Каолиново, Разград - да пазим реколтата - играете си с нещо, което не разбирате. Което е страшно опасно за държавата. Не го правете, това е лошо за България!", казва лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. 

"Да, БГ" веднага реагира на обвиненията му: 

"Борисов говори за „опасност“, но отказва да каже каква точно. Затова очакваме да уточни: какво опасно вижда в думите и действията на политици, които са се поклонили на Тюркян чешма и са почели паметта на жертвите на принудителната смяна на имената. Поклонът пред невинни жертви не е заплаха. Заплаха е да превръщаш паметта в повод за внушения и разделение.

Бившият премиер Кирил Петков пък обвини Бойко Борисов, че самият той е бил член на комунистическата партия и е подарявал кученца на Путин. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Делян Добрев ПР гроба дете кощунство
