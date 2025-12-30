Ден преди всички: Габрово посреща 2026-та тази вечер

С концерт на певеца Рафи Бохосян с бенд и балет в Габрово тази вечер приключва празничната програма в града, съобщиха от Общината.

Така габровци по традиция в последните години ще посрещнат новата година преди всички останали – още на 30 декември. Събитието ще се състои от 19:30 ч. на площад "Възраждане", а от 21:00 ч. е насрочена и голяма заря.

Празничната програма на Габрово започна на 1 декември с пускане на празничното осветление на града. На 15 декември бе открит детски коледен град с фигури на анимационни герои, а в дните около Коледа бяха възстановени обичаите за коледуване.