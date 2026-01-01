България е в еврозоната, всичко за еврото и за какви измами да внимаваме?

От днес, 1 януари, еврото е официална валута на България – от този момент то е валутата, в която се извършват всички безкасови операции. Левът ще бъде в обращение паралелно с еврото само през първия месец след въвеждането - януари 2026 г.

Официалният валутен курс (курс за преизчисляване)

Фиксираният курс, по който левът ще бъде заменен с евро, е:

1 € = 1.95583 BGN – този курс е необратим и задължителен за всички операции.

При преизчисляване на суми (цени, сметки, договори и т.н.) се използва точният официален курс, без право на собствено закръгляне от търговци или институции.

Как ще се преизчисляват цените?

Двойно обозначаване на цените

От 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. всички търговски обекти, онлайн магазини, менюта и ценови листи трябва да показват двойно цените – в левове и в евро, еднакво видими.

Правила за закръгляне

При изчисляване на сумите в евро след приложението на курса, стойността се закръглява до евроцентове по стандартното правило (≥ 0.005 нагоре, < 0.005 надолу).

Какво е рестото в периода с двойно обращение?

В периода 1 – 31 януари 2026 г., ако платиш с левове или евро, магазинът трябва да ти върне рестото само в евро.

Изключение се допуска, ако търговецът няма достатъчно евро, може да ти върне рестото в левове, но цялото ресто трябва да бъде само в една валута – не може да се връща част в евро и част в левове.

Търговецът може да откаже плащане с повече от 50 монети (за да ограничи хигиенни и логистични проблеми), но това правило не значи ограничение на сумата.

В каква валута ще се възстановят пари при рекламация?

При рекламация търговецът трябва да връща сумата в същата валута, в която си платил (ако това е възможно). Ако си платил в евро, получаваш възстановяване в евро. Ако си платил в левове в периода на двойно обращение, ти се връща в евро след коректно преизчисляване. Това е логично продължение на принципа за справедливо и еквивалентно плащане, макар законово подробното правило да зависи от условията по конкретните договори/политики за връщане на търговеца.

Кога левът престава да бъде законно платежно средство?

Левът престава да бъде законно платежно средство след 31 януари 2026 г. – от 1 февруари 2026 г. само еврото е законна валута за плащане. След това левовете могат да се обменят без срок в БНБ, а в банките и пощите – за определен предварителен период.

Има ли ограничения колко лева на ден мога да обменям?

В периода на преход банките и Български пощи обменят без такси и без ограничение по сума в рамките на фазата на безплатна обмяна - обикновено първите 6 месеца след 1.1.2026. След този период БНБ обменя безсрочно и без такси (банковите ограничават суми над определени прагове с предварителни заявки само за технически причини).

При обмен в частни обменни бюра след датата на въвеждане ограничения и такси могат да има свои правила – важи законът, че курсът за конверсия трябва да следва официалния курс.

Ще се променят ли лихвите по кредити след въвеждането на еврото?

Съществуващи кредити

Всички кредити, договорени в левове, ще бъдат автоматично превалутирани в евро по фиксирания курс, без промяна в условията като срок, лихвен процент и погасителен план. При фиксиран лихвен процент той оставя същата стойност, просто се изразява в евро.

При променлив лихвен процент основата за определяне може да се адаптира (например от национален индекс към EURIBOR), но общата лихва остава еквивалентна на тази преди прехода.

Нови кредити след 1.1.2026

Всички нови заеми ще бъдат предлагани директно в евро и лихвите ще се определят спрямо референтни ставки в еврозоната и пазарни условия.

Ще има ли промени при вече сключени застраховки?

Съществуващите застрахователни договори остават валидни, но всички стойности, плащания и премии ще бъдат преизчислени в евро по официалния курс. Правото по договорите, сроковете и правата не се променят – просто валутата в документа ще стане евро.

Всяка промяна в условия, която ощети клиента, е незаконна – за това следи Комисията за финансов надзор (КФН).

Ще поскъпнат ли горивата с въвеждането на еврото?

Законът изисква прозрачно преизчисляване на цени, без надписване на произволни суми. Теоретично цените в евро трябва да са еквивалентни на тези в левове по курса. На практика някои търговци могат първоначално да използват психологични ефекти при закръгляване, така че е възможно да изглежда, че „цените са по-високи“ – но те трябва да бъдат икономически обосновани и проверими спрямо официалния курс. Контролира се от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и други институции.

За какви измами да внимавате и как да ги разпознаете?

Чести рискове при период на валутен преход:

Неспазване на официалния курс – ако търговецът прилага по-висок курс или не изчислява точно.

Неправилно закръгляне на цени и рестото.

Фалшиви обаждания/съобщения, уж от БНБ или търговска банка, с молба за пароли/данни – БНБ предупреждава за такива измамни обаждания.

Незаконни такси или „курсова надценка“ в частни чейндж бюра.

На коя институция да подадете сигнал при нарушение?

Ако забележите нарушение, можете да подадете сигнал до:

Комисия за защита на потребителите (КЗП) – основен орган за мониторинг на цени и нарушения във връзка с еврото.

Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) – при нелоялни практики.

Национална агенция за приходите (НАП) – при данъчни нарушения, свързани с въвеждането на евро.

Икономическа полиция (МВР) – при сериозни измами или криминални действия.

Българска народна банка и Комисия за финансов надзор (КФН) – по отношение на финансови и банкови нарушения при прехода.