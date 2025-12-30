Нова година на площада в София: Вместо заря ще има светлинно шоу с дронове

Засилени мерки на концерта в новогодишната нощ на площад "Княз Александър Първи" в София.

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) призоваха гражданите да не използват пиротехника, за да бъдат избегнати инциденти, както и да бъде гарантирана безопасността на животните.

Вместо заря е предвидено специално светлинно шоу с дронове.

Забранено е посетителите да издигат свои въздухоплавателни средства. Фойерверките на Нова година са разрешени само в определен часови диапазон.

Главен инспектор Иван Георгиев, началник-сектор „Масови мероприятия” към Столичната дирекция на вътрешните работи, обясни, че организацията е започнала от вчерашния ден, от около 3:00 ч. през нощта.

„Колегите от „Пътна полиция“ са освободили площада от паркирани моторни превозни средства. Сглобяването на конструкцията, съоръжението и сцена е започнало вчера от 8:00 ч. сутринта и така ще продължи до утре около 14:00 ч. След това, от 16:00 ч. ще бъде саундчекът и проверката на озвучаването и на допълнителните технически съоръжения“, каза той.

В 19:00 ч. пътното движение по бул. „Цар Освободител“, в участъка от площад „Независимост“ до улица „Раковска“, както и прилежащите улици към бул. „Цар Освободител“, ще бъде ограничено. „Граждани, които са прекалили с алкохола, такива, които са употребили и са в неадекватно състояние, вследствие на употреба на забранени вещества и техните аналози, лица, които носят в себе си хладно, огнестрелно оръжие, всякакви вещи и предмети, които могат да застрашат живота - техния собствен и този на останалите, и да бъдат използвани като оръжие, няма да бъдат допускани по време на събитието. Такива граждани призовавам да се въздържат от посещението тук, на място“, каза инспектор Георгиев.

„Освен въздухоплавателните средства, които ще бъдат използвани с цел светлинното шоу, няма да се разрешава издигане на други такива въздухоплавателни средства, като колегите ще бъдат безкомпромисни и ще прилагат цялата строгост на закона към такива лица“, добави той.

Столичани ще празнуват със специална музикална програма, а полицейски служители ще следят за реда, както и за и кражби на лични вещи.

"Ще има служители, които ще бъдат в множеството. Не е необходимо гражданите да носят големи суми пари в себе си. Пропускането на зрители ще започне след 21:30 ч. през 6 контролно-пропускателни пункта", съобщи Иван Георгиев.

"На терен ще бъдат разположени медицински екипи", каза директорът на "Аварийна помощ и превенция" Красимир Димитров.

Концертът „започва ударно“ с Mary Boys Band, След това е Преси с танцьори, Димчо рапърът, Ирина Флорин с бенда си и „Сигнал“ са венецът на нашата програма до полунощ. След 12, за да се наиграят хората, да има много хора и ръченици, излиза Николай Славеев с танцьори и музиканти. Неговата програма ще бъде около час. Надявам се да се съобрази с настроението на хората, и може да продължи до 01:10, каза Благородна Здравкова, заместник-кмет.

Милица Гладнишка също ще участва с три песни, но ще бъде и водеща на концерта, заедно с Атанас Стоянов от „БГ радио“.

По думите ѝ транспортът също е уреден: „Метрото ще работи до 4:00 ч. Доста автобусни линии работят, но подробна информация има на сайта на Столичната община. Така че няма да има проблем с прибирането на никой от присъстващите".