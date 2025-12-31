IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пожар в трафопост остави сливенския квартал "Надежда" без ток

Запалено е ел. табло, което е довело до прекъсването на електрозахранването

31.12.2025 | 13:25 ч.
Сливенски квартал остана без електрозахранване след сигнал за пожар в трафопост, подаден около 11:30 ч. По информация на електроразпределителното дружество в момента в района няма ток, като на място са изпратени дежурни екипи.

От пожарната съобщиха, че е запалено електрическо табло, което е довело до прекъсването на електрозахранването.

През изминалата нощ в социалните мрежи бяха разпространени кадри от спонтанен протест на жители от квартала, които изразиха недоволство от продължителното спиране на електрозахранването.

Дежурните в в електроразпределителното дружество заявиха, че към момента няма информация за причините, довели до напрежението.

 

Сливен квартал Надежда пожар ток
