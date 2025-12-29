Бенчев за цената на горивата: Няма опасност от поскъпване

Председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев успокои, че няма опасност бензинът да стане по-скъп с въвеждането на еврото като нова валута за разплащане в страната ни.

"Правилата за закръгляне на цените са ясни”, категоричен е той.

"В рамките на месец дори има понижение с около процент в цената на бензина и около 2% в цената на дизела. Такива са и международните тенденции", обясни той пред БНР.

Бенчев разясни какво ще се случва на бензиностанциите в първите часове след въвеждането на еврото в страната ни.” В следобедните часове ще спрат картовите разплащания за известно време, но ще може да продължите да си плащате бензина в брой. По отношение на нашите фискални устройства - това, което зависи от нас, ще бъде направено през нощта на 31-ви и в рамките на 25 минути до час”.

По думите на Бенчев специалният софтуер вече е инсталират на касовите устройства и само трябва да се “ъпгрейдне”.

“От първи януари сумата ще бъде изписана върху фискалната бележка в евро. Вие може да дадете левове и ще бъде върнато ресто в евро. Преизчислението вероятно ще бъде направено на ръка - съвсем бързо и по официалния курс”, обясни председателят на Българската петролна и газова асоциация.

“Бензиностанциите и големите магазини ще бъдат местата, където ще се въртят банкноти. Готови сме за подобна ситуация”, каза в допълнение Бенчев.

Експертът увери, че рафинерията “Лукойл” продължава да работи нормално.

"Благодарение създаването на този статут на особен управител бяха дадени дерогиции от английската и на американската страна".