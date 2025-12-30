Реални ли са цените на имотите? Животът поскъпва, парите се обезценяват...

През 2025 г. българският пазар на недвижими имоти продължи да се развива динамично, като цените на жилищата отчитат устойчив ръст във всички големи градове.

Най-осезаемо поскъпването се наблюдава в София, но значително увеличение има и във Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора и Русе.

"Изпратихме много динамична година и трябва да очакваме още по-динамична. Влизането на еврото ще доведе до известни колебания на пазара, но те ще бъдат краткосрочни. В дългосрочен план отново ще имаме ръст на цените на имотите", каза строителният предприемач Йоана Йотова в ефира на "България сутрин".

Според госта пазарът в момента се характеризира едновременно с високо търсене и значително предлагане.

Все повече българи вече възприемат жилището не само като място за живеене, но и като дългосрочен инвестиционен актив.

Желанието да се притежават имоти – както за лични нужди, така и с цел доход от наем или бъдеща препродажба – поддържа цените високи и ограничава възможността за спад.

Според Йотова поскъпването на имотите не е резултат от спекула, а от реалното увеличение на разходите в строителството.

"Строителството е много скъпо – и трудът, и материалите. Не защото предприемачите са решили изведнъж да забогатеят, а защото животът поскъпва, парите се обезценяват и разходите са несравними с тези отпреди 10–15 години", поясни Йотова за Bulgaria ON AIR.

Тя обръща внимание и на често подценявани квартали, особено в северната част на столицата.

Докато повечето купувачи се насочват към южните квартали и центъра, там цените вече са достигнали много високи нива.

Северна София, включително райони като "Подуяне", според нея предлага сериозен потенциал за развитие – добра локация, по-бързо придвижване, по-малко трафик и все още по-достъпни цени.

Исторически подобни процеси вече са се случвали и в южните квартали, които преди десетилетия също са били периферия без значима инфраструктура.

По тази логика разширяването на града и изчерпването на южните райони неминуемо ще насочи интереса на купувачите на север.

Именно ранните инвеститори в тези зони ще имат най-голям шанс за капиталова печалба, особено с развитието на инфраструктурата, училищата и детските градини.

Наемите също продължават да растат, тъй като са пряко свързани с общото състояние на пазара.

Според Йотова решението дали да се купува, или да се живее под наем зависи изцяло от начина на живот и дългосрочните планове на хората – дали търсят гъвкавост и мобилност, или стабилност и дом за семейството си.