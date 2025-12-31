Радостин Василев: Новата година не изисква думи, а характер и смелост

"Скъпи българи, Новата година не изисква думи, а характер и смелост", написа лидерът на „Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев във Facebook.

"България има нужда от ред, справедливост и управление, което служи на народа, а не на мафията. Народът има нужда от истината", допълва Василев.

"Наш дълг е да отстояваме суверенитета си, да защитим националния интерес и да върнем силата на държавата – в закона, в институциите и в отговорността на властта пред хората", отбелязва той.

"Компромисите с беззаконието и толерирането на корупцията трябва да останат в миналото. Това не може да се случи без да се потърси отговорност. Пред нас стои задачата да разградим модел, който е устойчив и самодостатъчен и да изградим държава с правила, с морал и ясен хоризонт", посочва още Радостин Василев.