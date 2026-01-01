Работата на 31 декември и 1 януари се заплаща различно

Работещите днес и в следващите два дни ще получат различно заплащане. Причината е, че 31 декември и 2 януари бяха обявени за почивни от правителството, но само 1 януари е официален празник.

За работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време трудът, положен по време на почивни и неприсъствени дни, винаги е извънреден, като той се заплаща със 75% увеличение.

Работещите при сумирано изчисляване на работното време обаче няма да получат допълнително увеличение, ако работят по график през двата допълнителни почивни дни, защото за тях това не е извънреден труд, обясняват експертите от Главната инспекция по труда.

Положеният труд по време на 1 януари за всички работещи се заплаща с минимум двойно увеличение. Ако трудът е и извънреден, се дължи и допълнително 100% увеличение. Извънредният труд се възлага задължително със заповед на работодателя, с която работниците трябва да бъдат запознати най-малко 24 часа преди началото на полагането му.

Работещите по график - при сумирано изчисляване на работното време, по време на официалните празници ще получат единствено двойна надница.

За да защитят в най-пълна степен правата си, работниците и служителите следва да разполагат с писмени доказателства, че са полагали труд в празничните и неприсъствените дни, каквито са заповедта за възлагане на извънреден труд или поименният график. Това ще позволи контролните органи на Инспекцията по труда да осъществят по-ефективен контрол, включително при подаден сигнал.

На сайта на инспекцията в рубриката „Административно обслужване“ е публикувана подробна информация за начина на подаване на сигнали. Сигнали се подават и директно на сайта тук. В работно време гражданите могат да се обръщат за консултации и на националния телефон на Агенцията: 0700 17 670. /Сега