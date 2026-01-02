IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пиратка разкъса пръстите на 14-годишен младеж

Инцидентът е станал в село Равда

02.01.2026 | 09:06 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Младеж е с тежко разкъсване на пръстите след запален фойерверк в село Равда, съобщиха от ОДМВР Бургас.

На 31 декември, около 23.55 ч. по време на новогодишния концерт, провеждан в центъра на с. Равда, при използване на неустановено по вид и модел пиротехническо изделие, тип пиратка, същото се възпламенява в лявата ръка на 14-годишен младеж от селото, разкъсвайки пръстите му. 

Пострадалият е откаран в УМБАЛ – Бургас, където започнали спешни медицински действия. 

По случая е образувано досъдебно производство.

Тагове:

пиратка равда
