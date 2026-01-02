Пиратка разкъса пръстите на 14-годишен младеж

Младеж е с тежко разкъсване на пръстите след запален фойерверк в село Равда, съобщиха от ОДМВР Бургас.

На 31 декември, около 23.55 ч. по време на новогодишния концерт, провеждан в центъра на с. Равда, при използване на неустановено по вид и модел пиротехническо изделие, тип пиратка, същото се възпламенява в лявата ръка на 14-годишен младеж от селото, разкъсвайки пръстите му.

Пострадалият е откаран в УМБАЛ – Бургас, където започнали спешни медицински действия.

По случая е образувано досъдебно производство.