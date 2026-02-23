Папа Лъв зове свещениците: Не пишете проповедите си с помощта на ИИ

Папа Лъв има репутацията на любител на технологиите. Късно през нощта, когато не може да заспи, той играе онлайн играта Words with Friends или подобрява немския си в приложението за изучаване на езици Duolingo. Вечер се състезава с брат си в Wordle. Но дори за технологично грамотния американски папа използването на изкуствен интелект е отишло твърде далеч.

"Призовавам ви да устоите на изкушението да подготвяте проповеди с изкуствен интелект", каза Лъв пред събрание на свещеници в Рим миналата седмица.Папата, който наскоро инсталира фитнес зала в Апостолическия дворец, добави: "Както всички мускули в тялото, ако не ги използваме, ако не ги движим, те умират. Мозъкът трябва да се използва, а интелигентността ви трябва да се упражнява."

Ватикана предупреди, че изкуственият интелект може да дестабилизира основите на съвременното общество и призова световните лидери да го обуздаят.

Папа Франциск, предшественикът на Лъв, който почина през април и беше изобразен с пухено яке в генерирано от изкуствен интелект deepfake изображение през 2023 г., заяви пред световните лидери на срещата на върха на Г-7 през 2024 г., че изкуственият интелект представлява "когнитивно-индустриална революция", която може да подкопае човешкото достойнство.

Antiqua et nova (Древно и ново), документ от 13 000 думи, написан от два ватикански отдела и публикуван миналата година, предполага, че изкуственият интелект може да забави развитието на децата и да "поробва" работниците, като ги ограничи до "повтарящи се задачи". В него се казва, че технологията съдържа "сянката на злото".

Лъв също изглежда е предпазлив относно ИИ. Миналия месец той предупреди да не се създават прекалено емоционални връзки с "прекалено привързани" спътници с изкуствен интелект, които могат да се превърнат в "скрити архитекти на нашите емоционални състояния".

Дон Козимо Скена, енорийски свещеник в южния град Бриндизи и звезда в социалните медии, заяви, че никога не би използвал изкуствен интелект, за да напише проповед.

"Той обезличава вярата – тази, която имате вътре в себе си", заяви той. "Проповедите трябва да бъдат съобразени с контекста, с общността, която имате пред себе си."

Лъв, чието папско име напомня за папа Лъв XIII – който е ръководил църквата през индустриалната революция през 19 век – също е признал потенциала на технологията, призовавайки форум на създателите на изкуствен интелект в папския университет в Рим миналия ноември да използва технологията за евангелизация.

Свързани статии Гръцката църква създаде собствен инструмент с изкуствен интелект

"Технологичните иновации могат да бъдат форма на участие в божествения акт на сътворението", каза папата, който беше включен в списъка на списание Time за "най-влиятелните хора в областта на изкуствения интелект" миналата година. "Задачата, която ни е поставена, не е да спрем дигиталните иновации, а по-скоро да ги насочваме", добави Лъв.

Миналата седмица Ватикана обяви, че конгрегациите в базиликата "Свети Петър" ще могат да следят служби на до 60 езика от тази пролет, чрез приложение, задвижвано от изкуствен интелект, което генерира текст на смартфони.

Паоло Бенанти, францискански монах и експерт по изкуствен интелект, който е съветвал Франциск, каза, че представители на Ватикана проучват пастирския потенциал на изкуствения интелект, например за пренаписване на листовки на младежки език за по-млади вярващи. Той също така разкри, че кардиналите получават обучение как да използват изкуствен интелект.

Анулираха брака на двойка, написала речите си с ChatGPT Свързани статии

Загрижеността на августинския папа за запазването на интелектуалните способности не е изненадваща, каза той.

"Целият акцент, който Августин поставя върху значението на интелекта, като място, където човек намира Бог, прави въпроса още по-важен за папа, който е докоснат от тази духовност."

В обръщението си към римските свещеници Лъв също предупреди срещу пристрастяващото използване на социалните медии, добавяйки, че популярните публикации не са доказателство за ефективен пасторализъм.

"Това често е измама в интернет, в TikTok", каза папата, който се обърна към "дигиталните мисионери" и инфлуенсърите в базиликата "Свети Петър" миналата година. "Ако не предаваме посланието на Исус Христос, може би грешим."

Скена, който има над 500 000 последователи в Instagram, каза, че социалните медии могат да действат като "разширена енория", ако се използват за разпространение на Божието слово. Други обаче започват да ограничават употребата им.

Миналата седмица Дон Матео Ферари, приорът на монашеския орден в Камалдоли в Тосканските планини, призова деветимата монаси, живеещи там, "абсолютно да избягват" пристрастяващите стрийминг и социални медийни платформи като Netflix, Instagram и TikTok "поради въпроса за бедността и трезвостта".