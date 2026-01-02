IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Стенописи, графити... Обновеният подлез при гара "Подуяне" ВИДЕО

02.01.2026 | 14:07 ч. Обновена: 02.01.2026 | 14:12 ч. 6

Подлезът при гара „Подуяне“ е в заключителния етап на своето обновяване. В момента се довършват художествените стенописи, посветени на братята Георги и Богдан Прошек – сред ключовите личности, допринесли за изграждането на модерния облик на София.

„С всяко обновено пространство не просто ремонтираме, а връщаме смисъл, сигурност и културна стойност на града. Подлезите години наред бяха тъмни и занемарени, а днес ги превръщаме в светли, функционални и съдържателни градски пространства. Това е резултат от последователна работа и силно партньорство с районните администрации“, заявява кметът на София Васил Терзиев.

Чешките строители братя Прошек оставят трайна следа в развитието на столицата с проекти като Лъвов мост, Орлов мост, Канала, първата гара, първата печатница и първата пивоварна в града, участват дейно и в проектирането и изграждането на сградата на Народното събрание.

Чрез новите стенописи Столичната община отдава почит на това наследство и превръща подлеза от транзитно пространство в място за културна памет и градска идентичност.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

София подуяне подлез
