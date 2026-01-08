Френски фермери изкараха трактори в центъра на Париж СНИМКИ

Снимка: Ройтерс 1 / 18 / 18

Френски фермери блокираха обекти в Париж в четвъртък в знак на протест срещу мащабно търговско споразумение, което Европейският съюз се готви да подпише с държави от Южна Америка, както и срещу други местни проблеми, предаде Ройтерс.

Фермери от синдиката „Координасион Рюрал“ (Coordination Rurale) призоваха за протести в Париж на фона на недоволството срещу споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур (Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай). Те се опасяват, че то може да залее страната с евтин внос на храни, както и от начина, по който правителството се справя със заболяване по говедата.

„Ние сме между огорчението и отчаянието. Имаме чувство, че сме изоставени в ситуацията с Меркосур. Бяхме изоставени в полза на програми за космически совалки, „Еърбъс“ (Airbus) или автомобили“, заяви пред Ройтерс Стефан Пелетие, заместник-председател на синдиката във От Виен, в централна Франция.

Протестът идва дни след като Европейската комисия предложи 45 млрд. евро европейски средства да бъдат предоставени по-рано на фермерите и се съгласи да намали вносните мита върху някои торове в опит да спечели подкрепата на държави, които се колебаят относно споразумението с Меркосур.

Споразумението е подкрепяно от държави като Германия и Испания, а Комисията изглежда е спечелила и подкрепата на Италия, което означава, че ще разполага с необходимите гласове за одобряване на търговското споразумение със или без френска подкрепа. Гласуването по сделката се очаква в петък.

Фермерите настояват също за прекратяване на умъртвяването на крави, предизвикано от поредица от случаи на силно заразната болест нодуларен дерматит, което те смятат за прекомерно, като вместо това призовават за ваксинация.

Десетки трактори са паркирани на брега на река Сена под Айфеловата кула и блокират някои подходи към центъра на града.

Фермерите са достигнали до центъра на града въпреки строгата забрана, наложена от френската полиция.

(БТА)