СДВР с призив: Не шофирайте в София!

Заради усложнената зимна обстановка в София, Пътна полиция-СДВР отправя апел към шофьорите да не пътуват с автомобилите си в днешния ден, освен ако това не се налага по спешност.

И в момента голяма част от столичните пътни артерии не са обработени, което създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Допълнителни екипи на "Пътна полиция" и придадени сили от други подразделения на СДВР са на терен с цел нормализиране на трафика и оказване на помощ на закъсали водачи на МПС.

Обезпечено е и извеждането на изгорелия тази сутрин в района на с. Волуяк снегорин, информират от СДВР.

Общо 109 снегорина извършват втора обработка със смеси срещу заледяване в столицата. Близо 100 машини са в готовност да излязат при нужда, а един снегорин изгоря на Северната тангента по-рано тази сутрин.

Снеговалежът на София започна през нощта между 03.00 и 04.00 часа. По думите на директора на Столичен инспекторат инж. Николай Неделков първите обработки са извършени по трасетата на градския транспорт, а към 8.00 часа работата е продължила по основни улици и булеварди, както и някои вътрешно-квартални улици.

"Почистват се и спирките на градския транспорт и велоалеи", съобщи също Неделков и добави, че техника ще бъде насочена и към вътрешно-квартални улици.

Градският транспорт се движи при зимни условия. Възстановени са маршрутите на тролейбусни линии 1 и 5, автобусни линии 74,77,82, 86 и 101 и на трамвайна линия № 6.

Аварийните екипи на общината извършват обходи на терен и реагират на сигнали за паднали клони.

Заради инцидент в метрото на станция Мусагеница временно беше възпрепятствано движението на влаковете на метрото. Минути преди 8 часа сутринта движението бе възстановено по график. Инцидентът бе предизвикан от мъж със семейни проблеми, който скочи на релсите.

На територията на природен парк Витоша е извършено опесъчаване и избутване на снежна маса на пътищата "кв. Драгалевци - хижа Алеко" и кв. “Бояна – местност "Златни мостове".