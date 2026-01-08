IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 46

Спасиха двама работници, бедстващи на багер заради повишеното ниво на река Арда

Областният управител д-р Здравкова е разпоредила регулиране на водния обем чрез ВЕЦ „Студен кладенец“

08.01.2026 | 11:34 ч. Обновена: 08.01.2026 | 11:57 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама работници бедстващи на багер по време на изкопни дейности в кариера в село Долно Черковище са спасени. 

След подаден сигнал вчера следобед незабавно са предприети действия за реагиране, като на място са изпратени три екипа на ПБЗН - Хасково и две спасителни лодки. Обстановката е била силно усложнена поради значително повишеното ниво на река Арда, която е излязла извън коритото си вследствие на обилните валежи в района. За ситуацията своевременно е уведомен областният управител, съобщиха от Областната администрация на Хасково. 

Свързани статии

Установено е, че двама работници, намиращи се на багера, са били на около 300 метра от брега, в силно компрометиран участък с натрупани отпадъци и паднали дървета. Започнала е подготовка за евакуация със спасителни лодки, но поради силното течение на реката е било необходимо изчакване за спадане на нивото на водата. По разпореждане на областния управител д-р Стефка Здравкова са предприети действия за регулиране на водния обем чрез ВЕЦ „Студен кладенец“, което е позволило създаване на по-безопасни условия за провеждане на спасителната операция.

Около 21:30 часа спасителните екипи достигат до багера и бедстващите работници, които са успешно евакуирани без пострадали.

В спасителните действия са участвали още екипи на ИАРА с две спасителни лодки и два екипа на терен

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

спасиха двама работници река Арда повишено ниво
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem