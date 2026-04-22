Изчезналите бомбардировачи на Тръмп 2.0

По време на Втората световна война, изправени пред шокиращи загуби на бомбардировачи над Европа, анализаторите на съюзниците потърсиха решение. Те проучиха самолетите, които се върнаха с увреждания в базата, начертаха дупките от куршуми по крилата, фюзелажите и опашките им и стигнаха до очевидно заключение: да се добави брониране там, където самолетите имаха най-големи щети. Абрахам Уолд, статистик от унгарски произход, помолен да даде мнение, каза, че това е интересно, но напълно погрешно. Повредите, които те виждаха, бяха такива, които бомбардировачът можеше да преживее. Всъщност местата, които изглеждаха незасегнати, се нуждаеха от брониране, каза той, защото бомбардировачите, които бяха уцелени там, не бяха успели да се приберат у дома, за да бъдат преброени. Това днес е известно като „пристрастие на оцелелите“. Важно е това, което липсва от погледа.

Това е и един от начините да се разсъждава за втория мандат на президента Доналд Тръмп. Видимите щети са познати: тарифни войни, публични спречквания със съдии, различни конфликти по целия свят. След като Върховният съд отмени глобалните му тарифи през февруари, например, Тръмп заяви, че се „срамува абсолютно“ от „определени“ съдии. Това беше необичаен момент, но не промени резултата. Решението на Върховния съд беше подложено на критики, но оцеля, пише Newsweek.

Това беше тезата на Уолд: очевидните щети не винаги са фатални. По-дълбоката история на Тръмп 2.0 може би се крие в отсъствията: канадците, които спират да идват, чуждестранните студенти, които избират друга страна, учените, които приемат европейското предложение, тихо изчезващите програми за обмен, държавните служители, които напускат и не се заместват, изчезващите транспортни маршрути. Това са частите от Америка, които никога не се върнаха в базата.

Тръмп очерта програмата си за борба с бюрокрацията в речта си пред Конгреса на 4 март 2025 г. „Моята администрация ще си върне властта от тази безотчетна бюрокрация“, заяви той. В съобщение на Белия дом този месец, отбелязващо една година от „Деня на освобождението“, се похвали, че Тръмп е отхвърлил „илюзиите за „свободната търговия““ и че резултатите са били „удивителни“: нови търговски споразумения, по-ниски търговски дефицити и трилиони в инвестиции. За поддръжниците на Тръмп старата Америка беше мързелива и прекалено бюрократична.

Лявото вижда разформироването на агенции като USAID, съкращенията на федералната работна сила и атаките срещу Върховния съд като доказателство, че Тръмп иска да отслаби основите на американското правителство. То също така твърди, че намаляването на американската мека сила не само вреди на Америка, но и предоставя стратегическо предимство на Китай.

Необичайни факти

Това са видими притеснения и често са оправдани. Но има и „липсващи бомбардировачи“, ако знаете къде да търсите. Например, канадските жители са направили 2,1 милиона пътувания до Съединените щати през януари 2026 г., което е спад с 22,0% спрямо година по-рано, като пътуванията с автомобил са спаднали с 26,3%. Още по-поразително е, че канадските пътувания с автомобил от чужди държави надхвърлиха канадските пътувания с автомобил от САЩ за първи път откакто се води статистика през 1972 г., с изключение на пандемията. Статистическата служба на Канада казва, че тенденциите са се променили „успоредно с политическите напрежения между Канада и САЩ“. Става дума за нещо повече от туризъм. Това измерва разпадането на навика. При Тръмп канадците вече нямат автоматичен избор.

Търговията разказва подобна история. Ройтерс съобщи през май 2025 г., че големите контейнерни линии са преустановили поне шест седмични маршрута между Китай и САЩ, което е довело до загуба на капацитет от 25 682 40-футови контейнера седмично, или над 1,3 милиона годишно, тъй като митата на Тръмп са смазали търсенето.

След това идва висшето образование, един от най-важните американски износни сектори. През март данни на Държавния департамент показаха, че от май до август 2025 г. са издадени с 36% по-малко F-1 визи в сравнение със същия период на 2024 г. Снимката от есента на 2025 г. отчита 17-процентен спад в записванията на нови чуждестранни студенти, което се равнява на над 1,1 милиарда долара загубени приходи и близо 23 000 по-малко работни места. Ситуацията в науката изглежда още по-тежка. Nature съобщи през януари, че над 7800 американски изследователски гранта са били прекратени или замразени, около 25 000 учени и служители са напуснали агенциите, надзираващи научните изследвания, а предложените съкращения в научните бюджети възлизат на 35 процента, или 32 милиарда долара.

През първата половина на 2025 г. около 134 000 федерални служители са били съкратени,

докато само около 66 000 са били наети, а за още 144 000 е било одобрено отложено напускане. Бюрото по статистика на труда съобщи, че федералната заетост е спаднала с още 18 000 през март 2026 г. и е намаляла с 355 000, или 11,8 процента, спрямо пика си от октомври 2024 г. Част от това може наистина да е здравословно съкращаване. Но в годишния си доклад за фискалната 2024 г. Съветът на генералните инспектори по почтеност и ефективност заяви, че тези служители са генерирали възвръщаемост от „около 18 долара“ за всеки инвестиран долар. Като се има предвид, че през фискалната 2024 г. е имало 162 милиарда долара неправомерни плащания и годишни загуби от измами до 521 милиарда долара, съществува и друга възможност: някои от най-непривлекателните бюрократи може би са тези, чиято загуба е най-опасна.

Пристрастието към оцеляването предупреждава да не се бърка това, което е най-лесно да се види, с това, което е най-важно. Липсващите бомбардировачи на Тръмп 2.0 са хората, които не идват, програмите, които не се изпълняват, маршрутите, които не се възобновяват, субсидиите, които не се подновяват, обменът, който не се осъществява, и надзорниците, които вече не наблюдават. Десницата може все пак да докаже, че част от това съкращение е било отдавна необходимо. Но празните места на диаграмата се увеличават.