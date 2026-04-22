Заплахата от изселване помрачава розовата картина на Русия за окупираната Украйна

След кървавата 86-дневна обсада на Мариупол от Русия, която повреди или унищожи до 90 процента от жилищните сгради в украинския град, жителите, които все още имаха дом, се смятаха за късметлии.

Но късметът им може би се изчерпва.

Съгласно нов руски закон, властите в Мариупол, който е окупиран от Русия от четири години, заплашват да конфискуват имотите на собствениците, които не получат руски нотариален акт. Според защитниците на правата на човека, изискването има за цел да затвърди руското господство над окупираните територии и да породи съмнения относно териториалните претенции на Украйна в бъдеще, пише NYT.

Новите правила, наложени на украинците, според защитниците на правата, са умишлено тежки, което води до теории, че Москва иска да открадне домовете на украинците и да ги даде на руснаците, които се преместват в тези територии. Ако се стигне до масови изселвания, това би могло да влоши сериозния недостиг на жилища, който контрастира рязко с бляскавата картина, която Москва е нарисувала за Мариупол под руски контрол.

Елена, жителка на града, която помоли фамилията ѝ да не се споменава по съображения за сигурност, няма как да получи руски нотариален акт. Апартаментът ѝ е регистриран на името на дъщеря ѝ. Собствениците на жилища трябва да подадат заявление за нотариален акт лично, но когато дъщеря ѝ, която живее в Полша, се опита да лети до Москва през 2024 г. и след това да пътува до Мариупол, тя беше спряна на летището. Тя беше определена като „риск за сигурността“ и й беше забранено да влиза в Русия за 20 години.

Не е ясно защо дъщеря ѝ е била върната, но Ксения Квитка, изследователка в „Хюман Райтс Уоч“, заяви, че Русия често забранява на украинци, които се опитват да се върнат, за да уредят въпроси, свързани с имоти.

Кремъл се е заел да превърне Мариупол във витрина на „новите територии“

— терминът, с който нарича окупираните територии — и да зарови спомените за безмилостните бомбардировки на града от руската армия в продължение на повече от два месеца през 2022 г., при които загинаха хиляди украинци.

Русия възстанови и обнови центъра на града, включително Драматичния театър в Мариупол, който руската армия удари през март 2022 г., въпреки че думата „деца“ беше написана с големи букви на земята от двете страни на сградата. Той се превърна в масово гробище за около 300 души.

Общо руските власти са построили около 5000 нови апартамента. И с това те на практика обявиха, че жилищните проблеми на Мариупол са решени. След като тази година бъдат реновирани още 30 жилищни блока, на Русия няма да остане нищо за възстановяване, заяви пред държавната телевизия миналия месец Марат Хуснулин, заместник-министър-председател и отговорник за възстановяването на Мариупол.

Въпреки това бездомността или заплахата от нея продължават да съществуват, казват жители и правозащитни групи.

Възстановяването е съсредоточено в добре видими райони на Мариупол – град, който преди войната е имал половин милион жители, а сега, според руските власти, има около 300 000. Някои наричат възстановяването „потемкинско село“ – сцена за драматични видеоклипове, които представят Русия като ефективен стопанин – и които по този начин целят да легитимират окупацията.

В центъра на града на украинските жители е отказан достъп до новите апартаменти, ако не притежават руски паспорт. Повечето от апартаментите — 75 процента, според изявление тази седмица на служител по развитието на окупацията — са закупени от хора от Русия, много от които са привлечени в Мариупол от евтини ипотеки.

В други части на града сградите са твърде повредени, за да бъдат обитавани, или са били съборени и не са възстановени. Видеоклипове, които Елена сподели с „Ню Йорк Таймс“, показаха руините на стадион, покрит със сняг, наполовина разрушени жилищни блокове и празни парцели с повалени дървета.

Поверителни жалби, подадени до руското правителство и разгледани в рамките на разследване на Times в края на миналата година, ясно показват, че много хора в Мариупол все още нямат домове.

В една от тези жалби, която беше сред хилядите по различни теми, които правителството неволно публикува онлайн, жителка на Мариупол каза, че чака компенсация или ново жилище от 2022 г. Но „списъкът на чакащите изглежда се движи в обратната посока“, написа тя.

Тези, които притежават имоти, трябва да получат руски паспорт и нотариален акт до юли. Ако не го направят, домовете им могат да бъдат конфискувани съгласно неясно формулиран закон, който позволява на окупационните власти да завземат „жилищни сгради, апартаменти и стаи, които изглеждат изоставени“.

Путин подписа закона през декември.

В момента властите в Мариупол считат около 13 000 апартамента за „изоставени“.

Назначеният от Русия кмет на града заяви, че се подготвят планове за предоставяне на жилищата на около 6 000 семейства, които са в официалния списък на чакащите за жилище. Много от жилищата се намират в по-атрактивния център на града.

Но жителите, включително някои, които записаха обръщения към Путин за годишното му радиопредаване с обаждания на слушатели миналата година, казват, че се страхуват да се нанесат в конфискувани жилища.

Окупационните власти започнаха да конфискуват „безстопанствени“ имоти преди крайния срок през юли. „Хюман Райтс Уоч“ идентифицира около 8 000 съдебни дела, заведени от властите в окупираната Украйна от март 2024 г. до януари 2026 г. с цел конфискация на такива имоти.

Някои жители са похарчили хиляди долари за адвокатски хонорари, опитвайки се да докажат собствеността си върху жилищата си.

Четири години след края на военните действия в Мариупол Яна Ишутина и майка ѝ все още живеят в бежански лагер край Москва. Окупационните власти разрушиха разрушения им девететажен жилищен блок на няколко километра западно от центъра на Мариупол, но не са предложили заместващо жилище.

Мариупол се превърна в магнит за руснаци, търсещи евтини жилища — още един начин, по който Москва укрепва властта си. Апартамент с изглед към морето там струва само част от цената на подобен апартамент в руски крайбрежен град. Жилищата в Мариупол отговарят на изискванията за преференциална ипотечна лихва от 2%, докато лихвите в Русия варират от около 15 до 20%.