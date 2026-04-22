Млад мъж е арестуван в Сърбия заради участие във войната в Украйна

Млад мъж е арестуван в Сърбия по подозрение, че е участвал във войната в Украйна, предаде сръбската обществена телевизия РТС.

По заповед на Висшата прокуратура в Белград е арестуван Ф. Дж., роден през 2006 г., поради наличие на основания за подозрение, че е извършил престъпното деяние "участие във война или въоръжен конфликт в чужда държава", съобщиха от сръбското министерство на вътрешните работи.

У заподозрения са открити военна карта и камуфлажна униформа с отличителни знаци на украинската армия, каска с вградена камера и съпътстваща документация относно постъпването му в украинската армия, се казва в съобщение на ведомството.

Заподозреният е задържан до 48 часа и ще бъде предаден на компетентната прокуратура.

(Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева)