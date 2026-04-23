5 начина да намалите стриите по кожата

Стриите са напълно нормален и често срещан кожен проблем. Те често се появяват като линии по корема, гърдите, ханша, бедрата или задните части, обикновено в резултат на бърз растеж или промени в теглото. Въпреки че са безвредни и няма магическа пръчица, която да ги накара да изчезнат завинаги, появата им често може да бъде значително намалена. Ето пет научно обосновани начина, които ще ви помогнат да намалите тези досадни линии:

Силата на хидратацията (отвътре и отвън)

Поддържането на кожата ви добре хидратирана е първата линия на защита. Когато кожата е суха, това може да направи стриите да изглеждат по-изразени. Редовното нанасяне на богат овлажнител за тяло може да помогне за подобряване на еластичността на кожата. Търсете продукти, съдържащи съставки като какаово масло, масло от ший или хиалуронова киселина.

Въпреки че те няма да заличат дълбоките стрии, те временно „изпълват“ кожата, правейки ги по-малко забележими. Хидратацията започва отвътре – пиенето на много вода помага за поддържане на еластичността на кожата и поддържа колагеновите клетки здрави, което е жизненоважно за възстановяването на кожата.

Ретиноидни кремове

Локалните ретиноиди са едни от най-ефективните клинични варианти, достъпни без рецепта (в ниски дози) или предписани от дерматолог. Как действат: ретиноидите, които са производни на витамин А, стимулират производството на колаген и насърчават обновяването на кожните клетки. Това помага за възстановяването на кожната матрица, като постепенно намалява появата на нови, червени или лилави стрии.

Внимание: ретиноидите могат да направят кожата ви чувствителна към слънцето и не са безопасни за употреба по време на бременност. Винаги се консултирайте с лекар, преди да започнете да използвате ретиноиди.

Източник: „Чао, стрии!“ – 5 начина да намалите досадните линии по кожата