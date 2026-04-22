Забраниха на евангелски църкви да убеждават хората, че ще отидат в ада

Евангелските църковни лидери оспорват "безпрецедентна" заповед, която им забранява да казват на минувачите в Колчестър, че "отиват в ада".

В това, което се смята за първо подобно деяние в английски общински съвет, служители в Есекс са поискали от полицията да издаде известие за защита на общността срещу общностната църква "Хлябът на живота", позовавайки се на оплаквания от обществеността.

В известието се казва на църковните лидери, че членове на конгрегацията са причинили "значително безпокойство", като са използвали усилвателна техника, докато са проповядвали на улицата.

Според известието, издадено миналия месец, членовете на конгрегацията "са използвали религиозни послания", за да кажат на "деца и минувачи, че "отиват в ада" - което вероятно е причинило тормоз, тревога или стрес.

Но църковните лидери отрекоха, че са се държали незаконно, като възразиха, че ходът на съвета е "безпрецедентно използване на правомощия за обществен ред срещу цяла църква, а не срещу отделни християнски улични проповедници".

Те също така обвиниха съвета, че "се стреми да криминализира съдържанието на посланието, а не само начина на проповядване"

Църквата е започнала обжалване на известието, което ще бъде разгледано в магистратския съд в Колчестър на 1 май. Адвокатите ѝ прогнозират, че то ще има "широкообхватни последици за свободата на религията и изразяването в Обединеното кралство".

Известията за защита на общността са създадени съгласно законодателството от 2014 г. и могат да бъдат издавани на хора или организации, когато "неразумно" поведение "има пагубен ефект, с постоянен или продължаващ характер, върху качеството на живот на хората в района".

Представители на църквата заявиха пред The ​​Times, че адвокатите ѝ ще твърдят, че известието е незаконно и трябва да бъде отменено.

Църковните лидери ще заявят на магистратите, че твърдяното в известието поведение не се е случило и че те отричат ​​да са участвали в заплашително, тормозещо или сплашително поведение. Те добавиха, че цялата публична дейност на църквата е била предавана на живо и записвана и не са съществували доказателства за заплахи или тормоз.

Адвокатите ще твърдят на апелативното заседание, че съветът "не е успял да докаже никакво реално вредно въздействие върху качеството на живот на хората в района". Отговаряйки на твърденията за усилване, църквата заяви, че използването на високоговорител за проповядване "е нормален и законен аспект на публичното религиозно изразяване", който е защитен от закона за правата на човека.

Стивън Клейдън, пасторът на църквата, твърди, че неговата конгрегация е "проповядвала Библията законно и мирно в Колчестър в продължение на шест години. Не сме навредили на никого". Той каза, че макар църквата да е уважавала закона и съдебния процес, "не можем и няма да спрем да проповядваме евангелието на Исус Христос. Никой съвет няма правомощието да накара църквата да замълчи".

Опасен прецедент?

Андреа Уилямс, главен изпълнителен директор на Християнския правен център, който подкрепя Клейдън, заяви, че ако заповедта бъде потвърдена, тя ще създаде "опасен национален прецедент".

"Това е дълбоко тревожно развитие", каза Уилямс, добавяйки, че "правомощията за обществен ред, предназначени да се справят с истинско антисоциално поведение, сега се използват за ограничаване на християнското проповядване. Днес това е усилване, утре е самото съдържание на посланието. Виждаме хлъзгав склон от управление на шума до контрол на теологията."

Общинският съвет на Колчестър заяви, че няма да коментира преди изслушването.