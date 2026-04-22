Недостиг на новобранци в Украйна предизвиква напрежение на улицата и в армията

Нападенията срещу военни вербовчици са се увеличили, като броят на инцидентите през миналата година е почти три пъти по-голям в сравнение с 2024 г., а досега през тази година са регистрирани над 100, пише Bloomberg.

Украинското правителство се бори с широко разпространеното нежелание да се влиза в армията, като около 2 милиона мъже се издирват от полицията поради нарушения на правилата за наборна служба.

Когато украински военни офицери, отговарящи за наборната служба, спряха двама мъже, за да проверят документите им за самоличност, минаваща група младежи внезапно ги нападна, което позволи на един от задържаните да избяга.

Сблъсъкът в западния град Луцк миналата седмица беше един от нарастващия брой инциденти, в които офицери се опитват да заловят укриващите се от наборна служба, тъй като непопулярната мобилизация задълбочава напрежението сред украинците, изморени от войната с Русия.

Нападенията над военни вербовчици почти се утроиха до 341 миналата година в сравнение с 2024 г., а досега през тази година са регистрирани над 100, съобщи по-рано този месец информационната агенция „Интерфакс-Украйна“, позовавайки се на полицейски данни. При някои нападения са използвани ножове, което е довело до сериозни наранявания и поне един смъртен случай, според публични доклади.

"Появата на агресивна нагласа сред части от обществото, която може да доведе до конфликти, е сериозен проблем“, заяви Володимир Фесенко, директор на изследователския институт „Пента“ в Киев. „Има косвени признаци, че тези настроения се подклаждат от Русия и че е необходим твърд отговор. По този начин в нашето общество се провокира линия на разделение – разломна линия на конфликт."

Набирането на войници е екзистенциален проблем в Украйна, тъй като страната се сблъсква с заплахата от Русия, чието население е почти четири пъти по-голямо. Руският президент Владимир Путин прибегна до изплащането на огромни финансови бонуси и високи заплати, за да убеди между 30 000 и 40 000 мъже всеки месец да подпишат договори с армията и да заменят убитите и ранените във войната, като по този начин избегне повторение на непопулярната мобилизация от 2022 г., която накара стотици хиляди да напуснат страната.

Украйна трябва да разчита на наборна служба и призиви към патриотизъм, за да подсили силите си от около 900 000 души срещу мащабната руска инвазия.

При военно положение всички мъже на възраст между 25 и 60 години подлежат на военна служба в Украйна, ако получат повиквателна, освен ако не са освободени от нея. Официалните данни обаче показват, че около 2 милиона души се издирват от полицията поради нарушения на правилата за наборна служба.

Широко разпространеният отказ да се встъпи в армията подхранва гнева сред войниците и семействата на войниците, които са взели оръжие, за да защитят Украйна.

Докато украинската армия в голяма степен удържа изтощителната руска офанзива в източната и южната част на страната, дори възвръщайки част от територията на места в петата година от войната, много изтощени войници се оплакват от липсата на ротация с нови новобранци, която да им даде време да се възстановят след служба на фронта.

Правителството и парламентът се колебаят да засилят наборната служба, опасявайки се от обществена реакция. Планът, обявен от наскоро назначения министър на отбраната Михаил Федоров, включва набирането на повече чуждестранни бойци и проверка на военните звания, за да се идентифицират лицата на тилови позиции, които биха могли да бъдат прехвърлени в бойни части.

Офицерите по наборната служба имат право да спират мъже, за да проверят военните им документи, и да ги задържат с помощта на полицията, ако установят, че лицето подлежи на военна служба или е нарушило законодателството за наборната служба.

Докато наборната служба протичаше сравнително гладко в началото на войната, с много доброволци, сега офицерите по наборната служба все по-често издирват укриващите се от наборната служба по домовете, на работното място и по улиците. Това води до редовни конфликти от двете страни, които се разпространяват в социалните медии и разделят мненията между тези, които подкрепят офицерите, и тези, които защитават нежелаещите да бъдат мобилизирани.

Един офицер по мобилизацията загина, след като беше намушкан в шията в началото на април в западноукраинския град Лвов. Нападателят по-късно беше идентифициран като служител на митническата служба, който нанесе удара, докато офицерът проверяваше документите на друг човек.

Министерството на отбраната в Киев заяви в изявление, че всеки, който напада служители по набирането на войници, широко известни като ТЦК, „действа срещу Украйна“.

"Трябва да уважаваме нашите военнослужещи – както на фронта, така и в ТЦК – и да не омаловажаваме приноса на всички, които защитават страната", се казва в изявлението.

В същото време министерството призна, че системата за мобилизация се нуждае от промени и че те ще бъдат въведени скоро.

Украинските мъже, които не желаят да се присъединят към армията, често твърдят, че офицерите по наборната служба прибягват до брутално поведение и нарушават правата им, като оправдание за отказа им да отговорят на призива. Някои също така ги обвиняват в корупция.

В южния пристанищен град Одеса служители на държавната служба за сигурност задържаха осем наборчици и един полицай по обвинения, че са поискали десетки хиляди долари от един мъж, за да избегне изпращането му в армията, съобщи във вторник телевизионният канал „Suspilne Odesa“.

Президентът Володимир Зеленски досега не е коментирал публично последните случаи на фона на общественото напрежение около тези, които се укриват от военна служба, и нападенията срещу офицерите по набор. Това не се приема добре от ветераните, които често са част от персонала по набор.