Паргов, БСП: Президентът ще вземе от гласовете на доста партии

Зам.-председателят на БСП в оставка Калоян Паргов заяви, че всяка партия е създадена, за да се бори и да влезе във властта. “Ако БСП отказва да се бори, то тя няма смисъл да съществува като партия”, добави той в предаването “Денят ON AIR”.

"БСП е влизала не в една или две коалиции назад. Сега ще има предсрочни избори - ще видим заявки "никога повече с никого" - и какво правим? В политиката "никога повече" не са казва, а се казва - "никога повече няма да правим грешка от типа на такава политика, такова действие". Това е основополагащо", заяви Паргов.

Украйна е червена линия за БСП

Зам.-председателят на БСП в оставка подчерта, че за партията темата "Украйна" е била "червена линия". "Не допуснахме парламентът да даде подкрепа за 10-годишен договор с Украйна в началото на управлението. Не допуснахме продажбата на реакторите на АЕЦ "Белене" на Киев. Не допускахме изпращането на български военен контингент в Украйна", подчерета Паргов.

Румен Радев на политическата сцена

На въпрос дали в БСП има притеснения от евентуално участие на президента Румен Радев в партийната политика, Паргов посочи, че подобен ход би се отразил на широк кръг формации. По думите му "президентът ще вземе от гласовете на доста партии".

Кой трябва да е лидер в БСП?

Пред Bulgaria ON AIR Паргов подчерта, че в партията предстои анализ на ситуацията, преди да бъдат взети кадрови решения. По думите му първо трябва да се направи равносметка и след това да се реши кой да бъде лидер на партията.

По темата за оставките Паргов направи разграничение между личния и колективния акт. "Личната оставка е личен морален акт – колективната оставка имаше за цел да успокои напрежението и да даде време на трезво да взимаме решения, а не под емоция", обясни той.

Според Паргов на пленума на партията, насрочен за 10 януари, БСП ще има възможност да вземе важни решения. Той изрази увереност, че "БСП ще може да вземе добри решения в ситуацията, в която се намираме – предизборно и във връзка с влизането в еврозоната".

Паргов подчерта значението на диалога между политическите сили.

"Ако искаме да се превърнем в нормална държава, без значение колко се мразим, отговорността означава да можем да си говорим, без значение кой кой е", заяви той и допълни, че политическите лидери трябва да водят разговори, за да се намери изход от настоящата ситуация.

По думите му, ако Радев се включи в активната политика, "всички съществуващи политически партии ще загубят гласове и подкрепа за негова сметка, но едва ли ще има 121", което означава, че отново ще е необходима коалиция.

В заключение Паргов не изключва бъдеща коалиция с президента, ако той излезе на политическия терен.

Гледайте видеото с целия разговор.