БСП-ОЛ: За 11 месеца в управлението успяхме да постигнем много

Процесите на консолидация в лявото пространство, започнали през втората половина на 2024 г., са необратими. Те ще продължат да се задълбочават и развиват, се казва в Декларация на Коалиционния съвет на БСП - Обединена левица.

“За 11 месеца в управлението успяхме да постигнем много, допуснахме обаче и грешки. Не обяснихме ясно своите постижения, но и сериозните препятствия, които се наложи да преодоляваме в името на България”, се казва още в декларацията.

“По време на цялото си участие в съвместното управление, ние от левицата, показахме, че темата за Украйна е червена линия и страната ни трябва да защитава на първо място националния си интерес.

Отчитайки всичко това, Коалиция БСП - ОЛ дава положителна оценка на участието на представителите си в управлението. Отчитаме негативното влияние, което то оказа върху левицата и партиите в нея, но към онзи момент нямахме право на друг избор, с оглед тежкото състояние, в което се намираше страната ни”, се казва още в съобщението.

“Обединяваме се за продължаване на съвместната ни работа в рамките на Коалиция БСП - ОЛ, особено с оглед на предстоящите поредни предсрочни парламентарни избори. В този момент, в който ни предстои битка с нашите разнородни опоненти, трябва да сме по-обединени и задружни от всякога”, се казва още в декларацията на левицата.