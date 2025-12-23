IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 104

БСП-ОЛ: За 11 месеца в управлението успяхме да постигнем много

Темата за Украйна е червена линия, националният интерес е на първо място

23.12.2025 | 19:39 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Процесите на консолидация в лявото пространство, започнали през втората половина на 2024 г., са необратими. Те ще продължат да се задълбочават и развиват, се казва в Декларация на Коалиционния съвет на БСП - Обединена левица. 

“За 11 месеца в управлението успяхме да постигнем много,  допуснахме обаче и грешки. Не обяснихме ясно своите постижения, но и сериозните препятствия, които се наложи да преодоляваме в името на България”, се казва още в декларацията.

“По време на цялото си участие в съвместното управление, ние от левицата, показахме, че темата за Украйна е червена линия и страната ни трябва да защитава на първо място националния си интерес.

Свързани статии

Отчитайки всичко това, Коалиция БСП - ОЛ дава положителна оценка на участието на представителите си в управлението. Отчитаме негативното влияние, което то оказа върху левицата и партиите в нея, но към онзи момент нямахме право на друг избор, с оглед тежкото състояние, в което се намираше страната ни”, се казва още в съобщението.

“Обединяваме се за продължаване на съвместната ни работа в рамките на Коалиция БСП - ОЛ, особено с оглед на предстоящите поредни предсрочни парламентарни избори. В този момент, в който ни предстои битка с нашите разнородни опоненти, трябва да сме по-обединени и задружни от всякога”,  се казва още в декларацията на левицата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

БСП - ОЛ декларация управление Атанас Зафиров Украйна червена линия национален интерес
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem