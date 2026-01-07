Пенсионери от самоковското с. Поповяне останаха без първа пенсия в евро

От днес започна изплащането на първите пенсии в евро, но не навсякъде процесът минава гладко. В самоковското село Поповяне пенсионерите са останали без пари, след като касиерката в пощата въобще не се появила.

Тя се оправдала, че била на друго място, но местните бързо я уличили в лъжа. Някои дори намекнаха и за политически отенък, тъй като служителката била активистка на "Възраждане".

"Никой не може да каже дали има значение нейната политическа окраска, но така или иначе тази партия е против еврото", коментира пред Dnes.bg един от потърпешите пенсионери.

Те се надяват утре пощата да работи нормално, за да могат да си получат пенсиите.

Подобен проблем има и в паликенското село Караисен, където близо 500 пенсионери също не успяха да вземат пенсията си. Вицепремиерът Гроздан Караджов разпореди пощата да отвори врати утре и всички да получат парите си, както и възможността хората да обменят левовете си в евро.