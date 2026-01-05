НАП проверява за завишени цени в евро във Велико Търново

В първата работна седмица за 2026 година Националната агенция по приходите продължава ежедневните проверки на търговците. Инспекторите следят за необосновано повишаване на цените, подвеждащи етикети и други нарушения.

Днес във фокуса на инспекторите са магазините във Велико Търново.

Към 20 декември миналата година 10% от проверените обекти в града са били с нарушения. Днес се очаква да бъдат проверени над 70 обекта.

Според изискванията на НАП цената на дадена стока може да се повиши само при икономически обосновани фактори като увеличаване на тока, бензина или разходите за заплати, върху които търговецът няма контрол.

Контролните органи започнаха проверки от тази сутрин в хранителни магазини и аптеки във Велико Търново.

"Нашите данни сочат, че повечето търговци са коректни и нито ние, нито КЗП установяваме някакви нарушения. Необоснованото фиксиране на цените е фиксирано в Закона за въвеждане на еврото, това са икономически фактори - поскъпване на ток, вода, наем, минимална работна заплата, осигуровки - това е един набор от икономически фактори, на които търговците не могат да влияят", заяви говорителят на НАП Анна Митова.