Унищожиха снаряд, открит в столичния квартал "Суходол"

Военнослужещи унищожиха стар невзривен боеприпас, открит в столичния квартал "Суходол", съобщиха от Министерството на отбраната, цитирани от БНР.

Боеприпасът е бил унищожен днес от специализиран екип от 78-ми батальон за осигуряване.

Под ръководството на старши лейтенант Владислав Ставрев, военнослужещите са извършили разузнаване, транспортиране и унищожаване на учебен център "Сливница" на силно корозиралия 85 мм снаряд, без взривател и видима маркировка.