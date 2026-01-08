IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 110

Унищожиха снаряд, открит в столичния квартал "Суходол"

Той е 85 мм и е силно ерозирал, без взривател и видима маркировка

08.01.2026 | 19:30 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Военнослужещи унищожиха стар невзривен боеприпас, открит в столичния квартал "Суходол", съобщиха от Министерството на отбраната, цитирани от БНР.

Боеприпасът е бил унищожен днес от специализиран екип от 78-ми батальон за осигуряване.

Под ръководството на старши лейтенант Владислав Ставрев, военнослужещите са извършили разузнаване, транспортиране и унищожаване на учебен център "Сливница" на силно корозиралия 85 мм снаряд, без взривател и видима маркировка.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

снаряд Суходол София военни боеприпас без маркировка
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem