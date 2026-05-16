ЦСКА 1948 триумфира над Лудогорец в битката за Европа

Инфарктна драма се разигра на сблъсъка между ЦСКА 1948 досегашния хегемон у нас Лудогорец. Домакините спечелиха с 1:0 на стадиона в Бистрица, пише gol.bg.

Грузинският защитник Лаша Двали се превърна в герой с късен гол, разглеждан пет минути от системата за видеоповторения. В крайна сметка голът на Двали бе зачетен в 101-вата минута.

Със загубата Лудогорец отива на третото място, което не му гарантира Европа догодина. Момчетата на Александър Александров - Алвеша са втори с 66 точки - две над "зелените", три над ЦСКА на Христо Янев.

В следващия кръг, последен за сезона, ЦСКА ще гостува на Лудогорец и може да се бори за последната евроквота, ако отборът на Христо Янев е загубил финала за Купата на България от Локомотив Пловдив в сряда.