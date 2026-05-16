Кирило Буданов - миротворецът, който Путин иска мъртъв

Кирило Буданов, началникът на кабинета на президента Зеленски, разкри, че Кремъл се опитва да го убие, дори докато той участва в мирни преговори с Москва.

Генерал-лейтенант Буданов е бил ръководител на украинското военно разузнаване (HUR) от август 2020 г. до януари тази година, когато е назначен за ръководител на президентския кабинет. Твърди се, че е оцелял след поне десет опита за покушение през този период.

Като част от новата си роля, той се превръща в главен преговарящ на Украйна с Русия, ръководейки дипломатическите усилия за прекратяване на войната, като същевременно разработва дългосрочната отбранителна стратегия на Киев.

Като офицер от разузнаването от кариерата, на когото се приписва планирането и участието в някои от най-зрелищните специални операции на украинските въоръжени сили, той е носител на наградата "Герой на Украйна" - най-високото военно отличие на страната. Той се радва на тесни отношения с ЦРУ.

Следователно е било "абсолютно нормално" Кремъл все още да се опитва да го убие, казва Буданов в първото си интервю за британски медии, откакто встъпи в новата си роля.

В президентския кабинет са въведени обширни мерки за сигурност, но въпреки това той се среща с The Times, носейки оръжие в кобур. Въпреки постоянната заплаха за живота му, Буданов вярва, че мирният процес ще доведе войната до край.

"Не е нужно да се доверявам на никого, трябва да постигна резултат", казва той. "Всички начини, форми и методи на работа са добри, ако водят до този резултат. Не се занимавам с въпроси, в които не вярвам... Вярвам в процеса на преговори... неговото завършване и резултата."

"Въпрос на политическа воля"

Буданов казва, че времето му като топ шпионин му е помогнало да договори мирното споразумение, тъй като все още е имал достъп до информатори и влиятелни фигури в Русия, предоставяйки му разузнавателна информация за силните, слабите страни и "червените линии" на тези от другата страна на масата.

"Работихме с тях в продължение на много години, така че повярвайте ми, знам как да говоря с тях", разкрива той.

Като ръководител на HUR, Буданов изгради система за договаряне на размяна на затворници, често разчитайки на задкулисни канали в Русия, за да върне заловените украински войници и цивилни у дома. Тези канали сега се оказват полезни за мирните преговори, твърди той. Размяната на затворници "хиляда за хиляда", планирана като част от прекратяването на огъня за Деня на победата през уикенда, обаче е в застой и той признава, че няма определена твърда дата за нови преговори.

Междувременно Русия е готова да изпълни последните си заплахи за масирана атака срещу центъра на Киев, казва той, след като Кремъл предупреди западните държави да евакуират посолствата си там и намекна, че може да бъде разположена ракетата "Орешник", способна да носи ядрено оръжие. Буданов казва, че опасенията, циркулиращи в столицата, от ядрен удар, са неоснователни, но че руският арсенал остава сериозна заплаха.

"Русия абсолютно има способността да извърши ядрен удар във всеки един момент и на всяко разстояние. Ядрените ѝ възможности ѝ позволяват да изпълни такава задача. Но това е преди всичко въпрос на политическа воля", обяснява той. "Не съм виждал никакви признаци за подготовка за ядрен удар. Ако имаше, щях да знам."

Най-издирваният в Русия

Буданов се превърна в легендарна фигура сред войниците на Украйна и техните западни съюзници, името му често се шепне с благоговение от онези, които са служили под негово командване. Обучен водолаз от специалните части, той е ръководил множество операции зад вражески линии, включително нападения в окупирания Крим, и е бил раняван в бой няколко пъти.

След руското анексиране на Крим и нахлуването в Донбас през 2014 г., HUR започна кампания за отмъщение с Кремъл. Операциите, ръководени от Буданов след пълномащабното нахлуване, включват нападения срещу висши сътрудници в окупирана Украйна, руски пропагандисти и генерали.

Това го постави начело в списъка с най-издирваните престъпници на Кремъл. Повечето от опитите за покушение са били осуетени в ранните етапи и пазени в тайна. Тези, които са били по-близо до осъществяване, понякога се разкриват.

През 2024 г. украинската служба за държавна сигурност, СБУ, заяви, че е осуетила опит за нападение с балистични ракети срещу конвоя му, включващи двама полковници от украинската служба за държавна охрана, които тайно са работили за Москва. СБУ задържа полковниците, както и трети предполагаем убиец, за когото се предполага, че е трябвало да завърши мисията, като острани всички оцелели с дрон камикадзе с изглед от първо лице.

През 2023 г. съпругата на генерала, Мариана Буданова, е била отровена с тежки метали, заедно с няколко служители на разузнаването, в това, което Киев смята за руска операция, насочена към вътрешния кръг на Буданов.

През 2019 г. бомба, поставена под колата на Буданов, детонира преждевременно, откъсвайки ръката на руския агент, който я е поставил. Съобщава се, че Буданов е преследвал втория нападател с пистолет, преди убиецът да избяга с кола.

Киев предлага "помощна ръка"

Генералът беше назначен на президентския пост след разследване за корупция, което свали от поста му предшественика Андрей Ермак и доведе до това Михайло Федоров да замени Рустем Умеров, също замесен в разследването, като министър на отбраната.

И Буданов, на 40 години, и Федоров, на 35 години, се смятат за далновидни, креативни фигури, които са постигнали пробиви във военните технологии, за да водят асиметрична война срещу Москва. След разместването махалото на войната сякаш се е завъртяло обратно в полза на Киев.

Европейските фондове и трансграничните партньорства между компании дадоха турбо тласък на украинската военно-технологична индустрия. Програмата за дронове "за дълбоки удари" подпалва руската нефтена и газова инфраструктура в цялата страна с темпове и мащаби, които войските на президента Путин не са могли да постигнат.

Украйна се променя от нетен получател на западна военна помощ към износител на експертиза и технологии за дронове, казва Буданов, които Киев е готов да сподели със своите партньори.

"Развиваме се много по-бързо, защото сме в състояние на война. Във всяка военна област, както и в областта на защитата на инфраструктурата и системните промени във функционирането на държавата по време на война, можем да споделим тези знания", допълва той.

Най-спешният проблем, който съюзниците на Киев трябваше да решат, беше организираната ефективна противовъздушна отбрана, както се вижда от войната на Америка с Иран, казва той. Съединените щати и техните съюзници от Персийския залив изразходват скъпи ракетни запаси, сваляйки евтини дронове. Подмяната на ракетите може да отнеме години, но дроновете се изграждат за дни.

"В момента, според моето субективно мнение, е необходима повече помощ за изграждането на многопластова система, способна да реагира", на мнение е Буданов. "Украйна с удоволствие ще протегне ръка за помощ. Ако нямат нужда от нея, никой няма да им я наложи."

Той казва, че е неизбежно войната скоро да се води с "умни" автономни дронове, от които Украйна вече има прототипи.

Пълна отговорност

Технологичната революция, която се развива в Украйна, позволи на Киев да нанесе тежки жертви на руските нашественици. НАТО изчислява, че между 20 000 и 25 000 руски войници биват убивани в бой всеки месец, заради ограничени тактически ползи.

В някои райони, откакто SpaceX се съгласи с изискването за регистрация, което ефективно изключи десетки хиляди устройства за сателитна комуникация Starlink, използвани от руската армия, те бяха принудени да се върнат.

Въпреки това, Буданов е изправен пред много трудни предизвикателства. Ермак, неговият предшественик, беше обвинен в понеделник в пране на пари като част от разследване за корупция, което разклати доверието в правителството на Зеленски. Ермак се оттегли през януари, когато домът му беше претърсен от разследващи антикорупционни служби. Съдебните заседания срещу него, които започнаха във вторник, биха могли дори да замесят Зеленски, въпреки че президентът не е разследван.

Буданов се дистанцира от Ермак, който беше обвинен в натрупване на неограничена власт, като заяви, че ще управлява офиса по много различен начин, доверявайки се на подчинените си да изпълняват задълженията си.

"Без микромениджмънт. Пълно делегиране на правомощия на съответните хора и пълна отговорност на тези хора за резултата", казва той.

Украинците, които се надяват, че той може да се откаже от предишния подход към мобилизацията, ще бъдат разочаровани.

"Набирането на доброволци не е в състояние да покрие броя на необходимите на армията войници. Това е невъзможно поради икономически проблеми и невъзможно, защото след 12 години и половина война няма нищо, което да мотивира такъв брой хора да се включат доброволно", казва той.

Буданов обещава да се бори с "ексцесиите" на офицерите, които бяха заснети с камери да бият новобранци "по всякакъв възможен начин", но казва, че мобилизацията трябва да продължи.

"Водим най-страшната пълномащабна, тотална война в момента. Война, в която участват групи от милиони. Няма друг начин. В противен случай страната просто ще се разпадне."