Голям финал на „Уембли“: Манчестър Сити отново спечели ФА Къп

Челси и Манчестър Сити изиграха оспорван финал в турнира за ФА Къп, завършил с минимален успех за „гражданите“ с 1:0. Победното попадение за "гражданите" падна в 72-ата минута след ефектно изпълнение с пета на Антоан Семеньо след асистенция на Ерлинг Холанд, пише gol.bg.

Първата по-сериозна възможност в мача дойде в 22-ата минута, когато Жоао Педро получи добро подаване и стреля ниско към вратата, но ударът му не затрудни Джеймс Трафорд.

В края на първото полувреме Холанд отново се озова на добра позиция и стреля към долния ляв ъгъл, но Роберт Санчес се намеси блестящо и запази равенството.

След почивката Манчестър Сити продължи да търси победното попадение. Решаващият момент дойде в 72-ата минута, когато Бернардо Силва изведе Холанд в наказателното поле. Норвежецът върна топката към вратарското поле, а Семеньо с технично отиграване с пета не остави шансове на Санчес за 0:1.

До края на срещата Челси опита да стигне до изравняване.