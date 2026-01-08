IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина финансистът Андрей Пръмов

Той беше съпруг на Меглена Кунева

08.01.2026 | 20:50 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Близо месец преди да навърши 65 години внезапно си отиде финансистът Андрей Пръмов.

Андрей Пръмов  бе един от най-известните финансисти у нас. Има завидна кариера на банкер в Стопанска банка (главен дилър), Пощенска банка, Международната банка за инвестиции и развитие. Специализирал е в Булбанк, в инвестиционните банки "Соломон брадърс" и "Дрексел, Бърнъм", в Лойдс банк- Лондон, както и борсови операции на борсите в Чикаго и Ню Йорк. Член е на Международната асоциация на банковите валутни дилъри в Париж, съучредител и член на съвета на настоятелите на фондация "Атанас Буров".

Пръмов имаше и частен бизнес като управител на финансова къща "Адлон дисконт". 

Пръмов беше женен за бившия български еврокомисар Меглена Кунева, с която имат едно дете. / БГНЕС

Това се случи Dnes

Тагове:

Андрей Пръмов Меглена Кунева финансист борси Стопанска банка Международната асоциация на банковите валутни дилъри
