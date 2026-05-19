Румен Радев: Не искаме таван на надценките, а прозрачност по цялата верига ВИДЕО

Ние не искаме таван на надценките. Искаме цялата верига на доставките да бъде изсветлена. Това заяви премиерът Румен Радев след среща с представители на търговските вериги.

„След години на труден диалог се създават условия за рационален диалог. Имаме ясен мандат от българските граждани. Мерките са взаимствани от най-добрите практики и от немското законодателство. Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговци. Но това са крайни мерки. Българските граждани заслужават да има повече прозрачност. Знаем, че сте направили много през годините, но може да се направи още, разчитаме на вашата добра воля”, каза Румен Радев на представителите на търговските вериги.

Целта на срещата е цялостният подход на кабинета при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните.

„Имаме дългосрочен политически хоризонт, имаме ясен мандат от българските граждани. Остава да вземем решения основани на добра воля. Не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия няма таван на цените, така и при нас. Както в Германия няма таван на надценките, така и при нас. Но както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена.Българските граждани заслужават качествени храни и прозрачни процеси на ценообразуване“, допълни Радев.

Радев каза още, че предложените от "Прогресивна България" закони, които сега се разглеждат в Народното събрание, са взаимствани от най-добрите европейски практики и особено от немското законодателство.