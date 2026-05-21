В дните на Евровизия: Нощувки в София скочиха от 100 евро до 3800 евро на вечер

След като цените на апартаментите около фестивалните дни в Пловдив удариха рекорд, столицата реши да не остане по-назад. Официални дати за дните на "Евровизия" в България през 2027 г. все още няма, но цените на апартаментите и хотелите за предполагаемите дни вече са започнали колосално да растат.

За 6 нощувки, от 10 до 16 май, туристите, които ще искат да станат част от забавленията покрай "Евровизия", ще трябва да платят между 7000 и 22 хил. евро.

1 / 4 / 4

Справка на Dnes.bg онлайн показва, че за следващите месеци цената за нощувка в най-скъпата опция, тази от 22 хил. евро, варира от 85 евро до 100 евро. От януари до април няма обявени цени, но след това идва май, когато трябва да се проведе "Евровизия". Само за този месец от цялата 2027 година цените в мястото за настаняване вече са ясни - 3800 евро на вечер.

Подобна истерия се забеляза и в Пловдив по време на PhillGood Festival, като за две нощувки там цената бе от 600 евро до 3600 евро. А потребителите далеч не са изненадани.

Колко гости се очакват в София?

Според анализи, през 2024 г., когато домакин на "Евровизия" е град Малмьо, там пристигат 51 430 уникални външни туристи от 80 страни. Общо в района бяха регистрирани 71 737 търговски нощувки за цялата седмица на конкурса. На следващата година, в Базел, са регистрирани 50 000 нощувки за цялата седмица (3 000 от които в частни жилища). Самият град Базел регистрира 40 414 нощувки в периода 10–17 май. Средната заетост на хотелските стаи беше 77%, с пик от 89% за финалния ден и спад до 42% за деня след финала.

При средните стойности от Малмьо, Базел и Виена, разумна базова прогноза за София 2027 е 50 000 - 80 000 уникални външни туристи, които ще ангажират пазара на настаняване. При среден престой от 3- 4 нощувки, това означава 150 000 – 320 000 общо нощувки за цялата седмица, сочи анализ, според който към тази цифра може да се прибави и вътрешен туризъм, нещо, което липсва като фактор в Малмьо и Базел. Това би довело допълнително 10 000 - 20 000 допълнителни нощувки в столицата, тъй като много от българите биха останали при роднини.

Вдигането на цените не е само в България

През 2019 г. домакин на "Евровизия" бе Тел Авив, а цените скочиха между 4 и 6 пъти над нормалното. Така десетки хиляди фенове решиха да останат вкъщи и гледаха събитието по телевизията, а Тел Авив изпусна голяма част от очакваните туристически приходи.

Според анализа профилът на публиката е важен. "Евровизия" се следи основно млади хора 18-35 години, които често пътуват на групи и са чувствителни към цените. По данни от Малмьо и Базел, средният посетител изразходва €330-650 на престой - съществени, но не неограничени бюджети.

Тази година, във Виена, също имаше сигнали за скок на цените. Според тях хотел близо до Концертхаус е вдигнал цената до 2300 евро за стая през последния уикенд на май 2026 г, а само седмица по-рано сумата е сравнително по-ниска - 700 евро.

Подобна тенденция се наблюдаваше и в хотелите около Винер Щатхале, където цените се увеличиха повече от два пъти.

Увеличението не засегна само луксозния сегмент - дори хостелите и младежките хостели надуха цените на леглата си. Това развитие на събитията е типичен пример за динамично ценообразуване в туристическата индустрия по време на големи международни събития. Капацитетът за настаняване реагира на очакваното високо търсене, което вече се вижда чрез скокове в цените.