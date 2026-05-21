МОСВ затваря част от мощностите на ТЕЦ „Бобов дол“ заради нарушения

Няма пречки централата да работи само с един блок, заяви министър Росица Карамфилова

21.05.2026 | 15:44 ч. 2
Регионалната инспекция по околна среда - София връчва заповед за принудителна административна мярка за затваряне на енергиен котел 2 на ТЕЦ "Бобов дол". Това стана известно от думите на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, която се присъедини към пресконференцията на министъра на енергетиката Ива Петрова. 

Карамфилова отбеляза, че по отношение на ТЕЦ "Бобов дол" има много сигнали за нарушения както на екологичното законодателство, така и на нормите, които са вменени в условията на издаденото комплексно разрешително. След проведени проверки е взето решението за принудителната административна мярка.

Ива Петрова разясни, че при различни режими на работа на ТЕЦ "Бобов дол" е установено, че за гарантиране непрекъснатостта и електрозахранването на ползвателите на електроенергия в София е нужно ТЕЦ-ът да работи с минимум един блок. В настоящия момент работи блок 2, блок 3 е преминал ремонт, който се очаква да приключи до утре и няма пречки централата да осигури работа на един блок. 

